Suspeito de matar jovem na frente da companheira é preso

Um dos quatro suspeitos de assassinar Leonardo Acosta Maia, 24 anos, em setembro de 2016, em Cacequi, foi preso preventivamente na tarde de terça-feira. Paulo César Benites, de 29 anos, foi encaminhado para o Presídio Estadual de Cacequi.



Outros dois suspeitos do crime _ William Fagundes Fagundes e Raicer Severo _ já haviam sido presos. O terceiro, capturado na operação Fronteira, nesta terça, estava foragido desde o homicídio, em 2016. O quarto suspeito do assassinato ainda não foi localizado.



Os quatro foram indiciados pela delegada Ana Luiza Tarouco por homicídio doloso qualificado. Em depoimento na Polícia Civil, eles negaram participação no crime.

De acordo com a delegada, a vítima foi morta quando chegava em casa, na Rua José do Patrocínio, bairro Maria Nora. A companheira de Acosta, que estava com ele, foi amarrada, e ele foi executado com 12 tiros na frente dela. Os criminosos fugiram a pé. A companheira dele não se feriu.



De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas do crime identificaram os envolvidos e apontaram que a causa da morte seria a disputa em pontos de tráfico.