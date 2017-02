Suspeito de matar jovem a tiros é preso em Santa Maria

8º homicídio do ano 16/02/2017 | 11h18 Atualizada em

Foi preso, no final da tarde de quarta-feira, o suspeito de cometer o oitavo homicídio do ano em Santa Maria. O jovem, de 20 anos, foi preso em flagrante nas proximidades do local do crime pela Delegacia de Polícia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), encaminhado para a Delegacia de Pronto-Atendimento (DPPA) para prestar depoimento e, em seguida, foi levado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).

De acordo com o delegado Gabriel Zanella, responsável pela investigação, o jovem teria uma rixa antiga com a vítima, Ruan Carlos Naysinger de Aquino, 22 anos, assassinado a tiros, no Bairro Juscelino Kubitscheck, na região oeste de Santa Maria, por volta das 16h30min. O suspeito negou a autoria do crime.

Em 2015, o suspeito do crime já havia sido indiciado por uma tentativa de homicídio contra a vítima, e a investigação desse caso ainda segue sendo feita. Além disso, o jovem tinha antecedentes por diversos casos de roubo na cidade.

O velório de Aquino será realizado nas capelas do Hospital de Caridade de Santa Maria, e o sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Ecumênico Municipal.