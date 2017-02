Sobrinho é suspeito de matar tio em Santa Maria

Violêcia 26/02/2017 | 13h20 Atualizada em

Um homem de 32 anos morreu após ser ferido com golpes de faca na madrugada deste domingo na região sul de Santa Maria.

Segundo a Brigada Militar (BM), o crime aconteceu por volta da 1h na Travessa Nova, no Bairro Urlândia. O suspeito de matar Soel dos Santos Aguirra é o próprio sobrinho. Ele teria sido sido esfaqueado no peito. A possível motivação para o crime ainda não informada ao Diário.



A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Pronto-Atendimento (PA) do Patronato, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.