Só um dos três maiores cemitérios de Santa Maria está limpo

A má conservação dos cemitérios públicos de Santa Maria sempre gera reclamações frequentes. No final de semana, em uma passada pelos três maiores da cidade, a reportagem do Diário constatou que apenas o da Caturrita estava limpo. O Ecumênico só recebeu manutenção nos túmulos perto da entrada.



No São José, o mato está por todo lado e deixou indignado o leitor Cezar Augusto Oliari, 42 anos, que foi ao local visitar o túmulo de um familiar, na quarta-feira, e acabou fazendo um vídeo sobre as condições ruins do local. O mato está tão alto e tão denso nos passeios do cemitério que chega a atrapalhar a visão em alguns pontos.



– Isso é um absurdo! Faz um ano que estive no mesmo lugar, e a situação era a mesma. É um descaso e ninguém faz nada. Não tem como passar, é só um mato por tudo. Como é que a gente vai visitar os parentes desse jeito? – questiona Cezar Augusto.



No Ecumênico

Foto: Fernanda Ramos / DSM

Em 17 de janeiro, o jornal noticiou a precária situação dos cemitérios, e no dia 31 do mesmo mês, o colunista Deni Zolin mostrou que a prefeitura realizou a limpeza do Cemitério Municipal Ecumênico. No último sábado, 11 dias depois da limpeza, uma equipe do Diário retornou ao Ecumênico e encontrou muito lixo em partes afastadas da via principal do cemitério. Nas lápides e mausoléus, havia muitas garrafas e copos. Em um dos túmulos, havia um copo cheio de baratas mortas, ao lado de um boneco com corpo humano e cabeça de gato.



A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos informou que segue um cronograma para realizar a manutenção dos cemitérios. Questionada sobre a situação do Ecumênico, a pasta argumenta que a limpeza do local começou em janeiro e, devido ao tamanho da área, as equipes concentram esforços para finalizar o serviço. A secretaria ainda afirmou que, concluído o trabalho no Ecumênico, o serviço será iniciado no Cemitério São José.



Na Caturrita

Foto: Fernanda Ramos / DSM

O Cemitério Jardim da Saudade, no Bairro Caturrita, estava limpo durante a visita da reportagem, no sábado, e o acesso de entrada dos veículos foi recuperado. As irmãs Roseli e Loreni Silveira, 47 e 52 anos, respectivamente, aprovaram a manutenção e esperam que as limpezas sejam regulares a partir de agora.



– Há 10 dias, estava um matagal. Agora, está muito bom. Mas eles vão voltar quando? Ou só aparecer de novo perto do Dia de Finados? – indaga Loreni.



As irmãs dizem que o descaso com o Jardim da Saudade, assim como com qualquer outro cemitério do município, é também problema de saúde pública. Roseli diz que, com muito lixo e mato, fica difícil de averiguar se existem recipientes que possam acumular água e evitar a reprodução de animais, como insetos e roedores. Ela recorda que agentes de combate ao mosquito Aedes aegypti (que transmite dengue, zika e chikungunya) estiveram no cemitério do Bairro Caturrita, há cerca de 15 dias, e não conseguiram revisar todo o local por conta do matagal.