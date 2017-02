Sete meses depois, rua onde Shelli foi assassinada está mais iluminada

Rua Bento Gonçalves 04/02/2017 | 14h00 Atualizada em

Quase sete meses depois da morte da relações públicas Shelli Uilla da Rosa Vidoto, 27 anos, no dia 8 de julho do ano passado, foi conhecido, na sexta-feira, o resultado do processo que julgava Bruno Laurindo Borges, 24 anos, pela autoria do crime. O juiz Leandro Augusto Sassi, titular da 4ª Vara Criminal, onde tramitou o processo, condenou Bruno a 25 anos de prisão em regime fechado. Ele segue na Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm) desde o dia 15 de julho de 2016, uma semana depois do crime, quando foi preso preventivamente.

Shelli foi morta com duas facas por volta das 21h05min enquanto caminhava pela Rua Bento Gonçalves, no Bairro Nossa Senhora das Dores. A investigação da 1ª Delegacia de Polícia Civil indicou que a jovem foi esfaqueada antes de ter a bolsa roubada. Uma adolescente de 16 anos que estava com Bruno foi responsabilizada pelo Juizado da Infância e da Juventude de Santa Maria ainda no ano passado. Ela ficará internada no Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino (Casefe), em Porto Alegre, por até três anos.

À época do crime, moradores da Rua Bento Gonçalves reclamaram, principalmente, da falta de iluminação no local. Na última quinta-feira, a reportagem do Diário foi até a rua e constatou que, diferentemente daquela época, a situação é bem melhor. Nenhum poste está sem lâmpada ou mantém lâmpadas queimadas ou sem funcionar. Os próprios moradores também tomaram algumas medidas como instalar pontos de luz na frente das casas e dos condomínios.

– Eu vi ela no chão, foi muito triste. A rua aqui, realmente, era uma escuridão. Tinha um poste ali na esquina que não tinha luz, agora tem. Não temos visto muitas pessoas suspeitas por aqui, a maioria é gente do bem, que passa correndo. Mas, infelizmente, as vezes acontece. Um tempo atrás, uma amiga minha teve de entrar em uma academia porque tinha um homem seguindo ela – conta uma professora de 49 anos, que mora naquela rua há 10 anos.

O comandante do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon), tenente-coronel Erivelto Hernandes, diz que, apesar do fato grave, aquela rua não está entre as com maior incidência de crimes. Por isso, existe policiamento no local, mas não com tanta ênfase como na ruas do Centro.

– O fato aconteceu, foi grave e deu uma grande repercussão, mas aquela rua não necessita de um policiamento mais apurado. Ela recebe uma atenção dentro da normalidade, como as demais. Os nossos dados não apontam aquela região como de risco. Mas, é claro, que o crime pode estar em qualquer lugar – diz o comandante.