Semana começa com calor, abafamento e chuva em Santa Maria

O típico calor de verão se fará presente ao longo desta semana em Santa Maria e região. Os termômetros devem registrar temperaturas superiores aos 30ºC, é o que prevê o meteorologista Gustavo Verardo, da Squitter Ambiental. Para esta segunda-feira, a mínima previsa é 19ºC e a máxima deve chegar aos 30ºC. Deve chover ao longo do dia.



Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

Conforme os boletins meteorológicos, a semana começa com condições para pancadas de chuva típicas de verão: isoladas com maior intensidade em alguns pontos da cidade:

– Essa condição para pancadas isoladas vale para a semana toda – alerta o metereologista.



Além do calor e da chuva, a sensação de abafamento também será uma constante nos próximos dias. Durante esta semana, as madrugadas continuam com temperaturas mínimas acima dos 20ºC. E, às tardes, o calor entra em gradual elevação, nos primeiros dias oscilando entre 30 e 32ºC e, no final de semana, alcançando 35ºC.



– Vale destacar, também, que a partir da quarta-feira, teremos uma forte sensação de ar abafado por causa da alta umidade relativa do ar que provoca desconforto térmico. Logo, a sensação será bem maior do que a temperatura registrada no termômetro, ficando, por vezes, entre quinta e sexta, acima dos 40ºC durante as tardes – finaliza.



De acordo com o Clima Tempo, a semana será quente e chuvosa. Entre chuvas e pancadas, de acordo com os boletins do site, deve chover cerca de 50 milímetros ao longo da semana. O portal prevê máxima de 37ºC na tarde do próximo sábado.