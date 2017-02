Sem luz desde novembro, CDM tem energia restabelecida

Três meses depois 02/02/2017 | 18h18 Atualizada em

Poste viabiliza o funcionamento da pista de caminhada, do sistema de vigilância e do setor administrativo do CDM Foto: Roni Riet / Prefeitura de Santa Maria

Sem luz desde novembro de 2016, o Centro Desportivo Municipal (CDM) teve a energia elétrica restabelecida pela prefeitura. De acordo com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, um poste foi instalado em caráter emergencial. Isso significa que não é possível usar a potência máxima da energia, deixando inviável a realização de grandes eventos no local. Com a instalação do poste voltaram a funcionar no CDM a pista de caminhada, o sistema de vigilância e o setor administrativo.



A titular da pasta, Marta Zanella, diz que a secretaria trabalha para solucionar a questão, mas, por hora, só foi possível atender o básico. O superintendente de Esporte e Lazer, Givago Ribeiro, informa que o poste de energia custou R$ 2,1 mil e para respeitar a contenção de gastos, o serviço foi realizado por mão de obra da prefeitura, com estrutura fornecida pelo Executivo.

– Trabalhamos com tudo que tínhamos à disposição, otimizamos os recursos – salienta Givago.

Conforme o superintendente, a Secretaria trabalha em uma licitação, ainda sem data prevista, para concluir o serviço, pois será necessário trocar cabos e o transformador. Apenas após esta mudança, será viável trabalhar no CDM com potência máxima e suprir outras necessidades do local.