Santa Maria vai implantar projeto Cidadão Vigilante contra o Aedes aegypti

O Comitê Municipal de Combate ao Aedes aegypti (mosquito transmissor de dengue, febre amarela, febre chicungunya e zika Vírus) se rearticulou e traz novidades no combate ao mosquito em Santa Maria. Três frentes de ações já foram definidas.

Uma delas é novidade, o Cidadão Vigilante. A ideia é ter uma pessoa ou equipe em cada órgão público que seja responsável pela verificação dos ambientes e pelo combate ao mosquito. E que haja revezamento dessa pessoa ou grupo para que se estabeleça a multiplicação de conhecimento. Funcionará de forma semelhante à dos brigadistas em relação à prevenção de incêndio. O objetivo é que o Cidadão Vigilante se estenda a locais de trabalho em geral e a toda a população.

Uma ação conhecida que será retomada é a Sexta sem Mosquito, um projeto desenvolvido em parceria com o Exército desde dezembro do ano passado, em que são feitas varreduras em área onde existem focos de larvas ou do mosquito, com coleta de larvas e aplicação de larvicidas. Na próxima sexta-feira, a ação vai ocorrer no bairro Duque de Caxias, na Região Centro-Oeste.





Nas escolas



Uma terceira atividade terá como alvo os estudantes das escolas públicas municipais e estaduais. Nesse caso, o objetivo é que as informações sobre o combate ao Aedes sejam inseridas nas atividades curriculares. A proposta será discutida com a Secretaria de Educação do município e com a 8ª Coordenadoria Regional de Educação.

A reunião que reativou o comitê ocorreu ontem, no Centro Administrativo. O próximo encontro será em 7 de março. Santa Maria é considerada cidade infestada pelo Aedes aegypti desde 2013. Como a maioria dos focos estão em residências, para a coordenadora técnica da Vigilância e Controle do Aedes aegypti, Heloisa Lorentz, a adesão da comunidade é fundamental:

– As pessoas precisam estar atentas e ser responsáveis pela saúde sem ficar esperando pelo poder público.