Santa Maria teve 16 casos suspeitos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

Se algum santa-mariense ainda não se deu conta do quanto cada ação de prevenção contra o Aedes aegypti é importante, aí vai o alerta: Santa Maria já teve 16 casos suspeitos de dengue, febre amarela, febre chikungunya e zika vírus neste ano. Todos foram registrados em janeiro e, a maioria deles, na primeira quinzena do mês. Nenhum teve resultado positivo. Fevereiro não teve caso suspeito no município.



O dado impressiona porque representa 130% a mais do que em janeiro do ano passado, quando foram registrados sete suspeitas. A diferença está no fato de que entre as notificações de janeiro de 2016, dois foram confirmados como sendo de dengue. Em ambos, o vírus foi contraído fora do Estado.

Em todo 2016, a cidade teve 129 suspeitas de uma dessas doenças. Do total, 16 foram confirmados após análise laboratorial e constatados como situações em que o vírus foi contraído fora do Rio Grande do Sul. Os outros 113 foram descartados.

Entre os casos deste ano, seis são homens e 10, mulheres. As idades variam entre 20 e 60 anos. Um não é de Santa maria e apenas estava na cidade durante o mês e oito viajaram nesse período. De qualquer forma, o resultado do exame foi negativo para todos.

As suspeitas são identificadas da seguinte forma: quando uma pessoa é atendida em uma unidade ou hospital da rede pública ou privada da cidade com sintomas que se assemelham aos de uma das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, o médico solicita um exame de comprovação e o caso é notificado à Vigilância em Saúde do município.

A partir daí, o trabalho é desenvolvido em duas frentes: uma equipe da Vigilância Epidemiológica, recebe as amostras de sangue coletadas dos pacientes, separa o soro e envia ao Laboratório Central do Estado (Lacen), em Porto Alegre. A análise pode levar de três a 15 dias.

De forma simultânea, assim que um caso é identificado como suspeito, uma outra equipe, a da Vigilância Ambiental, entra em ação. Os agentes aproveitam os sete primeiros dias a partir da notificação (período em que a doença ainda não é transmissível) para fazer a varredura no entorno da casa onde mora a pessoa com suspeita.

– Como somos uma cidade infestada, é feita uma análise bem aprofundada dos casos suspeitos – diz Alexandre Streb, Superintendente da Vigilância em Saúde.

As 16 pessoas com suspeita registrada neste ano moravam nos bairros Camobi, Tomazzeti, Nossa Senhora de Lourdes, Medianeira, Nonoai, Carolina, Km3, Itararé e João Goulart.

– Toda a vez que chega uma notificação, priorizamos esse caso porque se houver o vírus circulando na cidade, como temos o mosquito, ele pode propagar a doença. Lembrando que Santa Maria tem o mosquito mas não tem o vírus – diz o coordenador de Campo da Vigilância Ambiental, Denoide Mezeck.