Santa Maria tem meta de vacinar 4 mil adolescentes contra o HPV

A partir deste ano, a vacina contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) está sendo aplicada, pela rede pública de saúde, em meninos de 12 e 13 anos. A imunização masculina é recente, porém importante, já que, na idade adulta, cerca de 80% dos homens são portadores do vírus, segundo o médico infectologista e epidemiologista Fábio Lopes Pedro, do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).



O vírus pode desencadear diferentes tipos de câncer em homens e mulheres: de colo de útero (com maior número de casos), mas também de outros tipos nas regiões genitais e na boca. Neste ano, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece vacina para meninos de 12 e 13 anos.



Em Santa Maria, a meta é imunizar 4.155 adolescentes. A partir do ano que vem, serão aplicadas doses em meninos de 11 e 12 anos e aumentando a abrangência até 2020, gradativamente. Apesar da restrição de idade na rede pública, a iniciativa terá efeitos positivos nos próximos anos.



– Em uma ou duas décadas, terá um impacto positivo, já que deve reduzir o número de casos. É dramático ver uma pessoa sofrendo por causa do HPV e suas consequências, sabendo que, hoje em dia, existe uma vacina para prevenir – avalia Pedro.



Em Santa Maria, ainda não há um levantamento oficial de meninos imunizados desde o início da vacinação, no dia 1º de janeiro. Em alguns postos, durante as primeiras semanas, a procura foi baixa, como no posto do Centro Social Urbano.



Até o final de janeiro, apenas um adolescente havia se imunizado. Mas, no total, a adesão dos meninos tem sido maior, se comparada com o início da campanha das meninas, em 2014.



– Dá para dizer que, neste momento, os meninos aderiram mais do que as meninas, de acordo com os relatos das unidades de saúde. Para os meninos, a vacinação acontece de acordo com a demanda. Com as meninas, houve uma campanha, com um determinado período de duração – explica Ana Motta, enfermeira do setor de imunizações da Secretaria de Saúde.



De acordo com a enfermeira, algumas unidades de saúde até podem se organizar para levar a vacina nas escolas, mas o foco são os postos de saúde. Vale lembrar que os adolescentes precisam de autorização ou estar na companhia de um responsável.



Quem pode

Na rede pública, garotos de 12 anos completos aos 13 (até 13 anos, 11 meses e 29 dias) têm direito a serem vacinados gratuitamente. São duas doses com intervalo de seis meses entre elas. Portadores de HIV, dos 9 aos 26 anos, devem receber três doses.



As meninas, de 9 a 14 anos, também devem procurar pela primeira ou segunda dose. É preciso levar carteira de vacinação e documento comprovando a idade.Na rede privada, meninos e meninas partir dos 9 anos, ou com indicação médica, podem procurar a vacina.



Em três clínicas particulares de Santa Maria, a imunização é ofertada em três doses, e o custo total varia de R$ 1.110 a R$ 1.245. Tanto pelo SUS quanto em clínicas particulares é ofertada a vacina tetravalente (que previne contra quatro tipos de vírus, responsáveis por mais de 90% dos casos). Nas particulares, há oferta de outros tipos da vacina



.Quem já teve diagnóstico de HPV também pode procurar pela imunização, já que existem diferentes tipos de vírus, alerta Fábio Lopes Pedro. Segundo o médico, não há efeito colateral, exceto a chance de sentir um pouco de dor no local de aplicação. Os adolescentes são o público-alvo porque a ideia é imunizar antes do início da atividade sexual.