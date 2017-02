Santa Maria registrou quase 1,4 mil roubos a pedestres em 2016

Criminalidade 01/02/2017 | 09h23 Atualizada em

Qual o crime mais registrado em Santa Maria no ano passado? Roubo a pedestre. Conforme os dados da Brigada Militar, foram 1.384 ocorrências em 2016, isso só de acordo com os dados oficiais, porque há casos que acabam não sendo registrados pelas vítimas. O número representa um aumento de 30% desse tipo crime na cidade em relação a 2015. Veja os dados abaixo.

A estatística policial ainda revela que há locais preferidos dos assaltantes: ruas centrais (veja abaixo). Horários mais perigosos: entre 18h e meia-noite. A maioria dos assaltos é praticada por bandidos a pé e com o uso de arma branca (facas e afins). Os celulares representam 71% dos alvo dos ladrões, seguidos de bolsas e carteiras. Mas como evitar ser alvo de um roubo enquanto anda pela ruas?

– É todo um sistema: as pessoas vão para bares, depois que terminam as aulas vão dar uma esticadinha, ficam mais descontraídas. O criminoso está atento ao produto que interessa. A questão comportamental da vítima é importante. O celular entra como moeda de troca para o crack – diz o tenente-coronel Erivelto Hernandes, comandante do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon), responsável pelo policiamento ostensivo em Santa Maria.

Quase 450 assaltos, ou um terço do total dos roubos a pedestres, foram na região central da cidade. As principais ruas do município, a maioria delas bem próximas umas das outras, como Venâncio Aires, Silva Jardim, Serafim Valandro, Floriano Peixoto e avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, concentram um sexto desse tipo de crime, principalmente a partir do entardecer.

– São vias principais da cidade, grandes artérias e com grande fluxo de pessoas. Esse é um horário em que as pessoas estão saindo do emprego e das escolas e indo para as faculdades. Tem bastante gente na rua. Ele (o assaltante) tem mais perspectiva de escolha – diz o comandante do 1º RPMon, Erivelto Hernandes.

Reforço com motos



Nos últimos quatro meses de 2016, segundo Hernandes, a Brigada reforçou o policiamento de motocicleta nas ruas centrais e com maior incidência, reduzindo em 40% o número de roubos a pedestre. Os próximos números, projetou o comandante, devem apontar para o crescimento desse tipo de crime na periferia.

– O crime é dinâmico, tu apertas de um lado, ele vai para outro – concluiu Hernandes.

Apesar de a estatística preocupar, as autoridades da área da segurança ainda avaliam o número de roubos a pedestre como dentro dos parâmetros normais. Se dividir o número de assaltos pela população de Santa Maria, a probabilidade de ser assaltado nas ruas da cidade não chega a 0,1%. No entanto, por dia, são praticamente quatro pessoas vítimas desse tipo de crime na cidade.