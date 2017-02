Santa Maria é condenada pelo Tribunal de Justiça do Estado a criar 29 equipes de ESF

Saúde 15/02/2017 | 10h38 Atualizada em

O Tribunal de Justiça do Estado condenou o município de Santa Maria a criar 29 equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). A decisão é de 15 de dezembro do ano passado. A prefeitura diz que ainda não foi notificada oficialmente e que deve recorrer à última instância, o Superior Tribunal de Justiça.

A condenação do município decorre de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual de Santa Maria, com base no que preveem o Ministério da Saúde e a lei municipal que implantou o serviço na cidade em 2004. Além disso, considera o déficit de profissionais na atenção básica que, há anos, é um problema na cidade.

Conforme levantamento feito pelo MPE, existem 16 equipes de ESF trabalhando, e não as 44 que estavam previstas para serem criadas gradualmente, desde que o programa foi implementado. Além disso, conforme os dados colhidos pelo MP, os grupos têm cerca da metade de profissionais que o ideal. Os próprios profissionais da saúde dizem que a quantidade é insuficiente para atender a todos os moradores.

Em 2015, a situação foi parar na Justiça. O promotor Fernando Chequim Barros pediu, em ação civil pública, que a prefeitura fosse condenada a criar mais 29 equipes de ESF. Afinal, é atribuição do município cuidar da rede de atenção básica à saúde.A decisão em primeira instância foi favorável ao município. Na sentença, o juiz Vinícius Borba Paz Leão, da Vara da Fazenda Pública, entendeu como improcedente a ação, alegando que a lei municipal era apenas programática. O MPE recorreu e levou o caso ao TJ, que acolheu o pedido do promotor e proferiu acórdão em dezembro, determinando que o município encaminhe, em um prazo de 60 dias, um Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para criação de 29 equipes de ESF, com inclusão das despesas em previsão orçamentária, sob pena de multa diária de R$ 800.

Também determinou que, uma vez aprovado o projeto, realize processo seletivo público, bem como todos os atos de nomeação e posse, no prazo de 180 dias.

– É uma decisão muito importante. Há muito, se busca isso na saúde pública, dar uma atenção maior à saúde básica. Uma das principais ferramentas para isso é a Estratégia Saúde da Família (ESF). Santa Maria é uma das muitas cidades do Estado que têm essa deficiência bem acentuada. Com a ação do Ministério Público procuramos corrigir isso. E a correção ainda não atinge o número suficiente, segundo exigência do Ministério da Saúde, que correlaciona quantidade de equipes com a população – diz o promotor.

Conforme Barros, como a lei determinava 44 equipes na cidade, ele solicitou o que faltava para chegar a esse número. Mas, para ele, a quantia não é a ideal, e o município tem que tomar as providências para colocar as 29 equipes em funcionamento.



Prefeito diz que tem cinco equipes prontas para assumir

O prefeito e secretário de Saúde, Jorge Pozzobom, avalia a decisão judicial de implementação das equipes de ESF como ¿contestável¿, porque, segundo ele, trata-se de interferência ou intervenção do Poder Judiciário sobre o Executivo. Mas, quanto à necessidade de mais pessoas trabalhando no programa, o prefeito é taxativo:

– É óbvio que é importante. Vem ao encontro do nosso projeto de governo, de ampliar o número de equipes de ESF na cidade. Vou fazer porque é obrigação do município, não porque a Justiça determinou. Meu projeto é chegar ao final do meu mandato com 45 equipes. Vamos fazer isso de forma gradual, com responsabilidade. Porque, para manter essas 29 equipes, preciso de R$ 5 milhões por ano e não temos esse recurso no momento.

Segundo Pozzobom, toda a contenção de despesas que a administração municipal está fazendo servirá para reorganizar a saúde e dar prioridade à Atenção Básica. A necessidade de mais equipes também foi apontada pelo Tribunal de Contas do Estado, que avaliou a situação no município entre 2008 e 2009. O relatório do TCE apontou que as 16 equipes existentes (14 urbanas e duas rurais) cobriam 21% da população.

Desde 2009, nenhuma nova equipe foi criada. A administração municipal sempre admitiu o déficit de profissionais, mas alegava que não conseguia contratar mais gente por falta de recursos e por causa da lei de responsabilidade fiscal.

O atual prefeito diz que tem cinco equipes de ESF montadas e prontas para assumir, mas aguarda habilitação das equipes que é feita pelo Ministério da Saúde. As novas equipes serão alocadas em unidades nos bairros Salgado Filho (Vila Kennedy), Bairro Km 3, Camobi, Itararé e Lorenzi.