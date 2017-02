Roubo de veículos quase dobra em Santa Maria

Criminalidade 13/02/2017 | 11h29 Atualizada em

Ser vítima de qualquer tipo de crime não é uma boa experiência. Mas, deixar o seu veículo, seja carro ou moto, estacionado em determinado local e, ao voltar, não encontrá-lo mais, chega a ser desesperador. Pior ainda quando, para levar o veículo, os criminosos usam de violência ou grave ameaça, o que configura roubo. No outro caso, o crime é caracterizado como furto. Tanto um quanto o outro nunca exibiram números alarmantes em Santa Maria. Se comparado com outras cidades do mesmo porte, o índice até é bem baixo.

Após reconhecimentos, polícia elucida 11 crimes e quatro suspeitos de roubos e sequestros



Porém, apesar disso, em relação a 2015, os dois crimes subiram muito em 2016. O furto de veículo, que é quando um carro ou uma moto são levados sem ninguém ver, e também o furto em veículo, quando o carro é arrombado para que seja levado o som ou algum outro elemento, como pneu, roda e estepe, cresceu 43%. Foram 325 em todo o ano passado. Já o roubo aumentou significativamente. Quase dobrou. São 90% de acréscimo, passando de 30 casos em 2015 para 57 em 2016 (veja os números abaixo).

Duas pessoas tiveram seus carros roubados em Santa Maria



Para exemplificar, cidades um pouco menores, como Santa Cruz do Sul e Passo Fundo, que têm menos de 200 mil habitantes, registraram 547 e 597 furtos e 62 e 188 roubos, respectivamente. Se compararmos cidades com quase a mesma população de Santa Maria, como Novo Hamburgo e Gravataí, a diferença é ainda maior. Em Gravataí, houve 534 furtos e 664 roubos de veículos no ano passado, enquanto Novo Hamburgo registrou 873 e 911, respectivamente.

O delegado regional interino da Polícia Civil, Marcelo Arigony, atribui o acréscimo na estatística ao momento de crise, não só econômica, mas, principalmente, da segurança. No entanto, ele enfatiza que as polícias não deixaram esse tipo de crime se tornar mais forte em Santa Maria ao longo dos anos. Já que, geralmente, há quadrilhas especializadas em furtos e roubos de veículos.

– É um aumento considerável, mas, nas outras cidades, os furtos são muito maiores, e os roubos, estratosfericamente maiores. Historicamente, trabalhamos para não deixar os desmanches tomarem conta aqui. Não temos uma indústria de desmanche em Santa Maria. Pode até haver o comércio de peças ilegais, mas é muito pequeno. Além disso, também conseguimos trabalhar muito bem na recuperação. Quase 90% dos veículos voltam – afirma o delegado.

Arigony explica também que o principal alvo dos criminosos são carros mais antigos, que não dispõem de um sistema de segurança maior. Chevette, Monza, Opala e Uno são modelos que estão na lista de preferência dos ladrões.

Crime serve para outros crimes e para o vício

Delegado regional da Polícia Civil de 2011 até 2015, Arigony diz que sempre estudou os números desses dois tipos de crimes na cidade. Ele trabalhou com essas estatísticas intensamente na 22ª DP em Porto Alegre, quando até 10 carros eram roubados ou furtados por noite. A atuação de quadrilhas especializadas em desmanches é o principal problema na Capital. Em Santa Maria, segundo o delegado, geralmente os veículos furtados ou roubados são usados em outros crimes, como assaltos.

Outro fato que acontece muito é os criminosos furtarem o veículo e o levarem para algum local perto, para ter mais tranquilidade na hora de tirar objetos do seu interesse, como players, rodas, bancos, entre outros. Isso configura o furto em veículo. Nesses casos, geralmente são viciados que praticam o crime para o consumo de drogas.

– Em 2004, tínhamos uma quadrilha especializada em furtos e roubos de caminhonetes, que eram levadas para a fronteira. Tanto é que tivemos 443 furtos naquele ano. Quando tem especialistas, sobe muito (esse tipo de crime). Fizemos um trabalho incessante e conseguimos desarticulá-los. Esse aumento é reflexo do momento que vivemos. O 2016 todo foi de uma pré-greve das polícias. Mas, claro, tem alguns caras que, quando não estão presos, nós ficamos de olho porque, certamente, vai aumentar a estatística – explica Arigony.