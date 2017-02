Resultado do Fies será divulgado nesta segunda-feira

Ensino Superior 13/02/2017 | 09h27 Atualizada em

O Ministério da Educação (MEC) libera nesta segunda-feira o resultado do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2017. A lista dos candidatos pré-selecionados pode ser consultada no site do programa e na instituição em que fez a inscrição. São ofertados 150 mil financiamentos.

Os estudantes classificados com base no número de vagas do curso serão pré–selecionados na chamada única. Os demais, não pré–selecionados, serão automaticamente incluídos em lista de espera.

Daniela Nascimento: fundadora da Royale conta como o balé pode mudar vidas



Os selecionados na chamada única devem concluir a inscrição no SisFies a partir dessa terça-feira até o dia 20 de fevereiro. Os estudantes na lista de espera tem até o dia 3 de março para concluir a inscrição.

O Fies oferece financiamento a estudantes em cursos de instituições privadas de ensino superior. A taxa efetiva de juros do programa é de 6,5% ao ano. O percentual de financiamento é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante. O candidato deve ter renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Incubadora tecnológica da Unifra é o local para a ideia virar negócio



Neste semestre, o governo reduziu o teto do financiamento aos estudantes. O limite mensal do Fies passou de R$ 7 mil para R$ 5 mil.

A oferta de vagas do programa dá prioridade aos cursos de engenharias, formação de professores e áreas de saúde. Além das áreas prioritárias, o programa valoriza os cursos com melhores índices de qualidade em avaliações do Ministério da Educação.

Para participar é preciso ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a redação.

* Com informações da Agência Brasil