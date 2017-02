Reabertura do Parque da Cacism, no bairro Nonoai, volta a ser debatido

Lazer 14/02/2017 | 11h01 Atualizada em

Conhecida como Parque da Nonoai, a área de lazer que pertence à Câmara da Indústria, Comércio e Serviço de Santa Maria (Cacism) e chegou a receber centenas de pessoas por dia, está fechada há cerca de um ano e três meses. Conforme o presidente da entidade, Rodrigo Decimo, a área avaliada em torno de R$ 4 milhões ficou aberta ao público por quase sete anos e fechou porque a entidade não conseguiu mais arcar com os custos de manutenção, que giravam entre R$ 10 mil e R$ 15 mil mensais.

Ministério Público do Trabalho pede que UFSM cesse estágios com associação dos EUA



A prefeitura sinaliza para a possibilidade de utilizar o local para sediar a Guarda Municipal, que hoje funciona em um prédio na Manoel Ribas (Vila Belga), e reabri-lo como um espaço público de lazer e de esportes. Para isso, o parque precisaria passar por uma reestruturação. Os valores e detalhes da reforma e investimentos ainda não estão sendo avaliados pelo Executivo municipal.

– A intenção era abrir ainda no primeiro semestre deste ano, mas depende de uma adequação do espaço – conta Ramiro Guimarães, superintendente de comunicação da prefeitura.



Bairro Rosário e Passo D'Areia podem sofrer com falta d'água nesta segunda-feira



Porém, para a ideia sair do papel, será preciso formalizar um acordo com a Cacism. – Até agora, o que houve foi uma conversa superficial. Não houve uma proposta formal. Mas, se a prefeitura assumir e viabilizar a manutenção do local, tem chance de reabrir – sinaliza o presidente da Cacism, acrescentando que precisa do aval da diretoria da entidade.



Precisa de seguro

Segundo Decimo, a Cacism não tem recursos para custear a manutenção do espaço e para pagar um seguro de responsabilidade civil, que cobriria eventuais problemas envolvendo frequentadores.

– Há algum tempo, tentamos sondar algumas empresas sobre valores de um seguro para o local. Por se tratar de um parque público, sem controle de quem entre ou sai, ficou inviável de assegurar. Então, isso se tornou mais um motivo para impedir a reabertura. Afinal, qualquer assalto ou lesão que ocorressem naquele espaço seriam de responsabilidade da Cacism – explica o presidente.



Só um dos três maiores cemitérios de Santa Maria está limpo



O parque foi construído a partir de um convênio celebrado entre a Cacism e a prefeitura em 2006. Na época, o acordo previa que o Executivo e a entidade investissem recursos para a construção do espaço de lazer no Bairro Nonoai e para o Centro de Eventos, no Centro Desportivo Municipal (CDM). Pelo convênio, o parque seria cedido à prefeitura, enquanto o Centro de Eventos passaria a ser administrado pela entidade empresarial para abrigar, por exemplo, a Feisma e outras atividades afins. Porém, a parceria não saiu efetivamente do papel em razão do atraso nas obras no CDM, que ainda não foram concluídas.



Vacinação nos distritos de Santa Maria começa nesta segunda-feira



Segundo Decimo, há cerca de 10 anos, quando firmou-se o acordo, a entidade empresarial fez sua parte. Construiu e abriu os portões do parque à comunidade. Mas, em contrapartida, a prefeitura atrasou a conclusão das obras do Centro de Eventos. Na visão do dirigente, hoje, a Cacism precisaria reestudar o convênio original para ver se seria viável assumir o Centro de Eventos.

– Na época do acordo, a diretoria julgou oportuno. Hoje, teríamos que reavaliar e estudar muito bem todos os detalhes – afirma Decimo.



Apesar do boato, não há registros de leishmaniose em Santa Maria



Conforme o superintendente de comunicação da prefeitura, a obra do Centro de Eventos está sendo analisada pela Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana. Ainda estão sendo levantados dados sobre o que já foi feito, o que falta para concluir a obra e as questões referentes ao Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI).



Sobre o espaço



O parque – Situado em uma área de 5 hectares, espaço possui pista de caminhada de cerca de mil metros, pracinha para crianças, academia ao ar livre, além de amplo espaço verde

Localização – Rua Tamanday, 101, Bairro Nonoaiz Construção – Ano de 2006z Inauguração – 2008

Fechamento – 15 de outubro de 2015

Circulação – Na época em que ficou aberto, o Parque da Cacism chegou a receber cerca de 400 a 500 pessoas por dia

Valor estimado da área – R$ 4 milhões

Fonte: Cacism