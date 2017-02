Quatro escolas terão de fechar as portas na Região Central

Educação 01/02/2017 | 12h40 Atualizada em

O governo do Estado extinguiu turnos em 14 escolas e fechou outras quatro na Região Central. Entre os motivos, de acordo com a 8ª Coordenadoria Regional de Educação (8ª CRE), estão a evasão escolar, índices de reprovação e economia de verba. As escolas fechadas ficam em Ivorá, Júlio de Castilhos e Vila Nova do Sul. As que passarão a funcionar em turno único ou em dois turnos são de Santa Maria, Toropi, São Sepé, São Francisco de Assis, Nova Palma, Mata, Júlio de Castilhos, Jaguari, Formigueiro e Faxinal do Soturno.

Conforme a coordenadora da 8ª CRE, professora Simone Coradini, estudos feitos pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc) constataram que há mais oferta de vagas do que demanda, o que justificaria a medida.

– Há instituições de ensino com um número muito pequeno de matriculados e muitos desses sequer frequentam as aulas – explica Simone.

A Escola Estadual de Ensino Fundamental João Vianey, de Ivorá, por exemplo, contava, até 2016, com seis alunos frequentando as aulas. A instituição tinha duas salas de aula e capacidade para receber 60 estudantes. Mas, diante do problema, acabou tendo que fechar as portas. Também encerraram as atividades as escolas José Elidoro Neves, em Vila Nova do Sul, e Santo Isidoro e Américo Reginatto, em Júlio de Castilhos.Em Santa Maria, passarão a funcionar em turno único as escolas Almiro Beltrame, no Distrito de Boca Monte, e Paulo Freire, na Rua Venâncio Aires.

De acordo com a 8ª CRE, na Paulo Freire, por exemplo, houve 27 reprovações e 16 aprovações no curso normal em 2016. Na EJA, foram 29 reprovações e 12 aprovações. Além disso, apenas cerca de 30 alunos teriam frequentado as aulas de fato.

Conforme as direções, a comunidade é contra a adoção da medida. Para elas, ¿não seria positivo resolver um problema econômico criando um problema de educação¿. A 8ª CRE não nega que haja um interesse na economia de recursos e diz que não há uma estimativa de quanto será economizado com as medidas. Mas, ainda de acordo com a 8ª CRE, a decisão foi tomada com a proposta de um projeto pedagógico que tem como objetivo atrair de volta para a sala de aula o aluno que evadiu e melhorar o ensino para aumentar o índice de aprovação.

Além dessas instituições, outras duas escolas de Santa Maria têm até março para atingir um número mínimo de alunos para não passar a funcionar em turno único: a João Belém, na Rua José do Patrocínio, e a Gomes Carneiro, na Rua Carlos Oscar Lang. O período de matrículas se encerra em 17 de fevereiro.Em relação às que tiveram turnos extintos ou fecharam, o Estado garantiu que todo o quadro funcional será remanejado para outras instituições. Além disso, alunos que não vão mais poder ser atendidos nas escolas serão transferidos para instituições mais próximas.

Dados da 8ª CRE apontam que a falta de alunos é um problema que se agrava há pelo menos 10 anos. Conforme a coordenadoria, de cada 10 estudantes matriculados na rede de ensino estadual, nove são reprovados. A nova proposta pedagógica do Estado quer mudar essa realidade. Para isso, a intenção é alterar a forma de avaliação dos alunos, a relação com outras instituições, como universidades, e promover projetos de extensão. A 8ª CRE não entra em detalhes sobre como isso será feito.



ESCOLAS FECHADAS



Em Ivorá

Escola Estadual de Ensino Fundamental João Vianey

Em Júlio de Castilhos

Escola Estadual de Ensino Fundamental Américo Reginatto

Escola Estadual de Ensino Fundamental Santo Isidoro



Em Vila Nova do Sul

Escola Estadual de Ensino Fundamental José Elidoro Neves

ESCOLAS COM TURNO ÚNICO



Em Faxinal do Soturno

Escola Estadual de Ensino Fundamental São Domingos Sávio

Em Formigueiro

Escola Estadual de Ensino Fundamental São João Batista

Em Jaguari

Escola Estadual de Ensino Fundamental Ironita Witt Marques

Em Júlio de Castilhos

Escola Estadual de Ensino Fundamental 15 de Março

Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Gomes

Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida

Escola Estadual de Ensino Fundamental Santa Júlia

Em Mata

Escola Estadual de Ensino Fundamental Luis Xavier

Em Santa Maria

Escola Estadual de Ensino Fundamental Almiro Beltrame

Escola Estadual de Ensino Fundamental Paulo Freire

Em São Francisco de Assis

Escola Estadual de Ensino Fundamental Roque Gonzales

Em São Sepé

Escola Estadual de Ensino Fundamental Capitão Emídio Jaime de Figueiredo

Em Toropi

Escola Estadual de Ensino Fundamental Augusto Steinhauzen



ESCOLAS COM DOIS TURNOS



Em Nova Palma

Escola Estadual de Ensino Fundamental Ana Lobler

Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Érico Ferrari



SITUAÇÃO INDEFINIDA

Em Santa Maria

Escola Estadual de Ensino Fundamental João Belém

Escola Estadual de Ensino Fundamental Gomes Carneiro