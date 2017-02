Quase 2 anos após licitação, por que a BR-392 continua sem obra de duplicação em Santa Maria

Rodovias 23/02/2017 | 11h03 Atualizada em

É inacreditável que, quase dois anos após ter licitado uma importante obra de duplicação de 2,5 km da BR-392, entre o trevo da Uglione e o acesso à Estância do Minuano, o Dnit ainda não tenha conseguido concluir a concorrência. A licitação foi feita em maio de 2015 e, devido a uma série de desistências das construtoras concorrentes e de prazos legais, ainda não existe uma empresa vencedora.

O superintendente do Dnit no Estado, Hiratan Pinheiro da Silva, informou à coluna que, como a vencedora desistiu, foram convocadas as demais empresas para ver se elas aceitariam fazer a obra pelo valor mais baixo, cobrado pela ganhadora. Mas agora a última colocada informou que não aceitaria o valor, por isso, só então o Dnit poderá convocar a segunda colocada na licitação e ver se ela aceita fazer a obra pelo preço que ela mesma cobrou.



Ou seja, o Dnit ainda tem uma esperança de concluir a licitação. Mas agora o problema é outro: mesmo que uma das empresas aceite e seja contratada, o Dnit terá de correr atrás de verbas para a obra, pois, no momento, não há recursos disponíveis para essa duplicação da saída para São Sepé.

Na prática, essa obra tão importante ainda segue no plano dos sonhos, enquanto os motoristas e pedestres enfrentam o pesadelo do grande movimento e da escuridão à noite.Nesse caso, o problema da licitação e a burocracia do serviço público podem fazer com que a obra atrase por vários anos.