Quase 130 policiais retornam a Santa Maria e região após a Operação Verão

Reforço 28/02/2017 | 08h26 Atualizada em

Devem começar a retornar para Santa Maria e região, a partir da próxima sexta-feira, 126 policiais militares e civis que foram integrar a Operação Verão para Todos desde 16 de dezembro do ano passado. Desses, 115 são do Comando Regional de Polícia Ostensiva Central (CRPO Central), que compreende 29 municípios da região e estão divididos entre o 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon), responsável pelo policiamento em Santa Maria e outros 18 municípios, o 5º RPMon de Santiago e mais nove cidades e o 2º Batalhão de Operações Especiais (2º BOE). Além disso, 11 policiais civis também voltam do litoral gaúcho.

Do 1º RPMon, já voltaram 10 policiais. Até o final de semana, mais 40 estarão disponíveis para atuar em Santa Maria e região, além de quatro viaturas.

– A saída impacta, mas a volta, também. Tivemos uma suplementação de horas extras para compensar nesse período, mas a utilização do homem que fica vai no limite. A presença física que o retorno desses policiais acarreta é um acréscimo no policiamento. Ainda mais com a defasagem que temos – explica o tenente-coronel Erivelto Hernandes, comandante do 1º RPMon.

O fim da 47ª Operação Golfinho da BM, que está inserida na Operação Verão para Todos, também é comemorado pelo novo comandante do CRPO Central, tenente-coronel Ricardo Alex Hofmann. No entanto, ele revela uma preocupação por conta da possibilidade de policiais do 2º BOE terem de ficar, assim como no ano passado, para reforçar o policiamento em Porto Alegre na Operação Avante.

– Existe essa possibilidade de alguns policiais do BOE nem voltarem. Precisamos verificar, nos próximos dias, qual vai ser o planejamento do comando da corporação. Já com o retorno dos outros policiais, voltamos com as nossas atividades normais. Vamos planejar o nosso trabalho para que voltemos com as mesmas operações de períodos normais, porque, no verão, fica anormal por conta dessa perda dos policiais – diz Hofmann.

Polícia Civil



Apesar de ser um número bem menor de policiais fora, 11, ao total, o delegado regional da Polícia Civil, Sandro Meinerz, também comemora o retorno dos servidores. Segundo ele, principalmente em delegacias do Interior, em que há poucos policiais, a volta de um único policial já implica num reforço significativo para o cumprimento das demandas.



Mas, ainda segundo Meinerz, as férias, aliadas à ida dos agentes para o litoral, acabam causando um desfalque grande. Em janeiro e fevereiro, cerca de um terço dos policiais civis sai de férias. Na Operação Verão para Todos, em um primeiro momento, também com 11 servidores cedidos da região, dois eram delegados. Na segunda fase, que termina agora, não há nenhum delegado junto dos 11 agentes. Desse número, quatro são de delegacias dos 21 municípios da região, e o restante é lotado em Santa Maria.

– Ajuda bastante, passamos a ter 10 pessoas a mais. Tem delegacias que contam com um efetivo maior, mas essas delegacias pequenas, quando sai um servidor, é um desfalque grande. Mas o maior problema é que, neste período, também temos as férias. É importante ressaltar que não liberamos todo mundo, só quem se inscreve. Também é analisado quem tem um comprometimento maior, é por meritocracia. Mas, sem dúvida, é ótimo tê-los de volta – analisa Meinerz.