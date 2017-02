Qual o melhor caminho para sair de Santa Maria e chegar à Capital?

Interrupção na RSC-287 23/02/2017 | 14h55 Atualizada em

Mais um feriadão de Carnaval se aproxima muita gente aproveita para curtir as praias do Litoral Norte. Partindo de Santa Maria, há dois caminhos principais que levam ao destino à Capital e, dali, seguir ao Litoral: a BR-290 e a RSC-287, que acabou de receber a instalação de uma ponte móvel provisória, na altura do km 153, em Novo Cabrais – o trânsito no local ficou bloqueado por quase um mês por causa de um problema estrutural na pista.

As duas rodovias apresentam pontos positivos e negativos, que podem gerar dúvidas na hora de optar por qual delas é melhor. Tudo vai depender do perfil do motoristas.



RSC-287

_ A viagem é mais curta (cerca de 40 quilômetros) de Santa Maria a Porto Alegre

_ A partir de Tabaí, o motorista pega a BR-386, que é duplicada

_ Há menor fluxo de caminhões, já que somente veículos com peso inferior a 25 toneladas podem passar pela ponte móvel de Novo Cabrais

_ Há muitos buracos, principalmente no trecho não pedagiado (Santa Maria a Novo Cabrais)

_ A passagem no trecho da ponte móvel pode demorar até uma hora, dependendo do fluxo de veículos. Uma sinaleira foi instalada no local. A cada 5 minutos, em média, o tráfego de um lado da pista é liberado

_ Há opção de pegar um desvio por uma estrada de chão. Parte do trajeto é por dentro de uma propriedade. O dono cobra R$ 2 para passar pelo local. Em dias de chuva, é quase impossível transitar pela estrada de chão

_ Há duas praças de pedágios no trecho Santa Maria-Porto Alegre: em Candelária e em Venâncio Aires. O valor do pedágio é de R$ 5,20 para veículos leves

BR-290

_ Trajeto Santa Maria-Porto Alegre aumenta em 40 quilômetros

_ O fluxo de caminhões aumentou cerca de 50% desde o bloqueio da RSC-287. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pode, ocorrer congestionamentos em alguns trechos, mas não há previsão de que sejam feitas obras de manutenção durante o Carnaval

_ A rodovia não tem trechos duplicados

_ Há muitos buracos na rodovia, mas, segundo a Assessoria da PRF, o Dnit está trabalhando na recuperação de vários trechos da rodovia

_ Não tem pedágios nesse trecho da rodovia



Agora, é tudo com você, motorista. Avalie os prós e os contras antes de decidir por qual caminho seguir.