Pronto-Atendimento de Santa Maria corre risco de ser interditado 

O governo do Estado abriu um Processo Administrativo Sanitário (PAS) contra a prefeitura de Santa Maria devido às más condições do Pronto-Atendimento (PA) do Bairro Patronato.

Uma equipe da Vigilância em Saúde da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS), chefiada por Elenita Rossato, vistoriou o local em 11 de janeiro deste ano após determinação do Ministério Público Estadual (MP), que protocolou denúncia no fim de 2016.

Foram elencadas 22 irregularidades (nem todas foram divulgadas ao Diário, pois o processo está em andamento, mas veja algumas delas no quadro). No entendimento do coordenador da 4ª CRS, Roberto Schorn, os problemas resultariam na interdição do PA até a data em que todos estivessem resolvidos. No entanto, Schorn entende que isso causaria um prejuízo imenso às centenas de pessoas que recebem atendimento de urgência, emergência e clínica geral no local diariamente.

Elenita exemplificou o que Schorn disse citando o caso do Raio X no PA. Em março de 2016, houve uma primeira vistoria no espaço, também motivada por denúncias que chegaram ao MP. No setor de radiologia, o equipamento utilizado para lacrar a porta quebrou e foi substituído por um que não seria o adequado.

– A situação para os pacientes poderia não ser aquela de maior risco, mas pense nos funcionários que são expostos à radiação diariamente – relata Schorn.

Por conta disso, a área de radiologia enfrentou restrição, assim como o Centro de Materiais Esterilizados, que não estava dentro do padrão que exigia a legislação. A 4ª CRS avalia que os maus cuidados são responsabilidade tanto dos servidores, que usam o espaço todos os dias, quanto dos pacientes.

A prefeitura ganhou 15 dias para responder aos questionamentos feitos pelo Estado. O prazo passou a contar no dia 23 deste mês. Por conta da possibilidade de recursos, é normal que o processo se estenda por até 70 dias. Caso o resultado não seja satisfatório na avaliação da 4ª CRS, o município pode sofrer advertência (que, na prática, significa a interdição) e, ainda, pagar multa.



Prefeitura quer transformar unidades em UPAs

O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom (PSDB), afirma que, em seis meses, consegue resolver pelo menos 90% dos problemas apontados pelo relatório da 4ª CRS. O primeiro passo foi dado, que foi a licitação para revitalização do PA e mais duas unidades de saúde: a da Tancredo Neves e a Policlínica Erasmo Crossetti, no Centro.Serão investidos R$ 39 mil nos prédios. A empresa Pisoarte, de Santa Maria, é a responsável pelo serviço, que deve ficar pronto até o início de março.

A esperança da prefeitura é fechar um contrato com o Estado que resulte na transformação dos PAs do Patronato e Tancredo Neves em Unidades de Pronto-Atendimento (UPA). Para isso, no entanto, é necessário que a UPA, que funciona junto à Casa de Saúde, vire regional. Assim, o PA do Patronato se tornaria uma UPA 1, e o da Tancredo Neves, uma UPA 2.

– Se houver o contrato com o Estado, o município deixa de gastar R$ 12 milhões por ano – diz Pozzobom.

No dia 16 deste mês, o prefeito se reuniu com a equipe do Estado para tratar da solução dos problemas. Na ocasião, defendeu a transformação dos PAs em UPAs, argumentando que isso traria um alívio para o Estado, já que o município teria mais recursos para aplicar na saúde que atenderia toda a região.

Há receio caso isso se torne realidade, no entanto, por conta da dificuldade de o Estado honrar compromissos firmados em contrato, já que 20 hospitais da região tiveram a dívida do Sistema Único de Saúde (SUS) quitada só no fim de janeiro depois de meses de atraso.

Caso antigo

Inaugurado em 18 de junho de 2006 durante o governo de Valdeci Oliveira (PT), já enfrentava problemas como falta de médicos e enfermeiros desde aquela época. Questionada sobre o motivo de demora na cobrança por melhoras, a 4ª CRS garantiu que monitora o PA desde 2011 e que o município já foi cobrado outras vezes.

Conforme a 4ª CRS, depois da primeira notificação feita à prefeitura, no início de 2016, menos de 20% do que foi exigido foi corrigido. Nos temporais que atingiram o município em outubro de 2015 e outubro de 2016, por exemplo, choveu dentro do PA, que precisou ser interditado, já que não havia condições de atender à população.Além disso, a prefeitura ainda precisa lidar com falta de pediatras. Conforme o prefeito, o problema também será resolvido.



Confira as dificuldades apontadas, o número de funcionários e o que a unidade oferece:



Problemas levantados pela 4ª CRS

– Sala onde fica o Raio X em más condições

– Falta de procedimentos padrão para segurança do paciente (núcleo de segurança do paciente)

– Falta de acessibilidade

– Problema na gestão da segurança (sem controle sobre quem entra no espaço)

– Controle de infecção

– Problemas na farmácia

– Falta de controle do estoques

– Falta de manutenção de equipamentos

– Problema gerais de infraestrutura

O quadro ideal de servidores

– 15 enfermeiros

– 43 técnicos em enfermagem

– 11 médicos clínicos gerais

– 10 médicos pediatras

– 2 farmacêuticos

– Administrativo, radiologia e segurança

– Cerca de 100 servidores no total

A estrutura hoje

– 12 leitos na observação

– 4 macas na emergência

– 11 leitos pediátricos na observação

– Centenas de atendimentos diários