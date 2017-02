Projeto seleciona 14 bolsas de pós-graduação

Pós-Graduação 10/02/2017 | 13h01 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está com edital aberto para seleção de 14 bolsas de pós-graduação. A iniciativa faz parte do projeto Redes de Aprendizagem.



Serão selecionados 12 bolsas para as áreas de Ciências Sociais, Educação Especial, Fonoaudiologia, História, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social ou Terapia Ocupacional e 2 bolsas para a área de Educação Especial.

Os documentos exigidos são: ficha de inscrição preenchida, cópia do registro no Conselho Regional (áreas de Fonoaudiologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional), currículo Lattes atualizado, declaração de disponibilidade para cumprir as atividades e carga horária, e a proposta de minicurso.

As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro através de formulário de inscrição disponível no link. A documentação deve ser entregue na Secretaria da Coordenadoria de Ações Educacionais (UFSM, Prédio 67, sala 1116), de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Mais informações no edital e pelo telefone (55) 3220 9622.