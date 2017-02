Projeto de Santa Maria quer virar ONG e está arrecadando material escolar

Solidariedade 09/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Em outubro de 2015, a dona de casa Margarete Xavier Soares, 55 anos, abriu a casa e fez da própria sala um local onde a solidariedade tem cadeira cativa. Assim, a turma do projeto Dê um Sorriso de Alegria começou as atividades de uma maneira nada formal, sem documentos carimbados ou assinaturas. O único contrato estabelecido era o de doação ao próximo.

Foto: Gabriel Haesbaert / DSM

Agora, esse grupo criado por vizinhos e amigos do Bairro Medianeira, mas que promovem ações beneficentes em várias regiões da cidade, trabalha para se transformar em uma Organização Não Governamental (ONG).

– Procuramos um contador e encaminhamos os papéis no cartório. Não ganhamos nada com isso, mas a gente faz por que se sente bem, todo mundo se ajuda. Ter um CNPJ é importante para nós. As pessoas podem acreditar mais, ajudar mais no nosso trabalho – explica Margarete, que é presidente do projeto.

Em um ano, o Dê um Sorriso de Alegria organizou cinco rifas, diversos risotos e contou com a boa vontade de muita gente para doações de brinquedos, roupas e material escolar no Dia da Criança, no Natal e em outras festividades. A cada 15 dias, o grupo se reúne para avaliar as ações. Pelo menos 20 pessoas fazem parte do projeto que já beneficiou famílias da Vila Oliveira, do Km 3 e da localidade da Portelinha.

– A maioria trabalha fora, tem suas casas e famílias, mas a gente se une e faz tudo para dar certo – diz a 2ª secretária do grupo, Eliziane Flores da Silva, 36 anos.

Algumas confraternizações têm ocorrido no ginásio de esportes da Escola José Irmão Otão, que empresta o local e fica pertinho da casa de Margarete. Em contrapartida, alunos do colégio que também são integrantes do projeto, ajudam com a manutenção do espaço e com a limpeza no pátio.

150 kits escolares



Além de aguardar para que o projeto se transforme em ONG, o pessoal concentra os esforços para a volta às aulas. A meta é arrecadar 150 kits de material escolar, o que inclui 150 lápis de escrever e de cor, 150 apontadores, 150 borrachas, 150 colas, 150 cadernos,150 mochilas e 150 canetinhas hidrocolor.

Até a ontem, havia 20.Alguns folderes com informações de como contribuir com a iniciativa já foram distribuídos na escola e em estabelecimentos comerciais da cidade.Quem quiser ajudar ou fazer doações pode entrar em contato pelos telefones (55) 99685-2689, 99159-8376 e 99992-7402 ou pela página do projeto no Facebook: Dê um Sorriso de Alegria.



