Projeto da BM reduz arrombamentos em 80% em Camobi

14/02/2017 | 09h36

Para quem não mora em condomínios fechados, há sempre aquela preocupação na hora de sair em férias. Por mais segura que a casa seja, com grades, alarmes e outros dispositivos, o medo de voltar da viagem e ter uma surpresa desagradável sempre existe. Pensando nisso, desde o dia 20 de dezembro, a Brigada Militar coloca em prática, no 3º Esquadrão, responsável pelo policiamento na região de Camobi, a Operação Férias Tranquilas.

O projeto-piloto, que será analisado ao fim da operação, no dia 28 de fevereiro, poderá ser implementado em outras regiões da cidade e também em outros municípios da região. Ele funciona da seguinte maneira: quem for sair de férias precisa ir até a sede do 3º Esquadrão (veja abaixo) e fazer uma inscrição. A partir disso, um policial fará rondas constantes pela casa da pessoa cadastrada no período em que a residência estiver desocupada em razão das férias dos seus moradores. Um cupom é deixado na caixa de correio da casa que foi monitorada com o dia e o horário que o policial passou por lá.

– É um projeto de proximidade com a comunidade e uma ideia de policiamento comunitário preventivo. Mas não é uma zeladoria, não vamos em uma casa apenas, é uma grande patrulha – explica o capitão Rodrigo Fontoura de Oliveira, comandante interino do 3º Esquadrão.

O responsável por realizar as rondas diariamente, o soldado Diego Farias Garin, diz que, desde o início do projeto, mais de 100 pessoas já se cadastraram. No dia a dia, são entre cinco e 10 casas vistoriadas, aumentando o número aos finais de semana. E como tem dado certo, quem viajou no Natal e vai tirar férias de novo fez um novo cadastro.

– A maioria são pessoas que saem mais de uma semana. A gente não vai fazer um serviço de zeladoria, mas se sei que não tem gente em casa, não vai ter uma janela aberta ou um portão forçado. Aí, sei que tem algo errado, e tomamos uma providência. Sem falar que facilita em um possível flagrante – relata Garin.

O soldado acrescenta que tem acompanhado a estatística de perto. Desde que o projeto começou, nenhuma das casas cadastradas foi arrombada. E o crime, nesse mesmo período, reduziu cerca de 80%.

– O índice baixou gritantemente porque, não rua que tem uma casa cadastrada, fizemos ronda em todas, não só naquelas. Além disso, passamos em vários horários diferentes – reforça.

Projeto aprovado



Para o mecânico Orestes Pulcinelli, 52 anos, que há 27 tem a sua própria oficina, as férias nunca foram tão tranquilas. A casa dele fica nos fundos da oficina. No dia 15 de janeiro, ele resolveu tirar alguns dias de férias, mas, dessa vez, não precisou incomodar os vizinhos.



– Ainda avisei o vizinho, mas não liguei quase todo o dia para ver se estava tudo bem. Foi uma novidade excelente, dá uma tranquilidade bem maior para sair. Não digo que vai resolver, mas essa presença é importante porque inibe bastante a ação dos criminosos – conta Pulcinelli.