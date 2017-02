Professoras de Santa Maria dão exemplo de ensino sustentável (e premiado)

Educação 08/02/2017 | 10h31 Atualizada em

As professoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Hundertmarck, na localidade Passo da Ferreira, queriam ensinar aos alunos a importância da sustentabilidade e do reaproveitamento de recicláveis. O trabalho deu tão certo que, em novembro do ano passado, a instituição ganhou o prêmio Projeto Escola Sustentável, Desperdício Zero, da prefeitura de Santa Maria, que rendeu R$ 10 mil ao colégio.



A diretora da escola, professora Gilce Spode de Arruda, diz que foram criadas, na instituição, um jardim, uma composteira e uma casinha de garrafas, além de brinquedos construídos com materiais reutilizados.



– Por todo o pátio, há canteiros de pneus. Na pracinha da escola, foi criada uma casa com mais de mil garrafas PET e brinquedos de pneus. A horta foi cercada com paletes. Também fizemos uma hortinha vertical, com paletes, para temperos e chás – descreve.



Segundo Gilce, toda a produção de hortaliças, legumes e temperos é utilizada na merenda da escola. Ainda conforme a professora, o colégio tem status de instituição de ensino rural, então, ela e os demais educadores acharam importante fazer com que os estudantes entrassem em contato com a jardinagem e o cultivo.

A coordenadora pedagógica, Simaia Zancan Ristow, conta que se surpreendeu com o engajamento dos alunos. Conforme Simaia, foi preciso criar uma escala para que todas as crianças interessadas na iniciativa pudessem se dedicar ao trabalho de limpeza dos canteiros e da horta, além de regar as plantas.



Para ela, o compromisso, a participação e o interesse dos estudantes foram os grande diferenciais do projeto. Simaia conta, ainda, que as criações do projeto foram surgindo conforme a necessidade.



– Depois de um tempo, percebemos que a terra na região é muito seca e arenosa. Assim, criamos a composteira, com paletes, para fazermos o adubo. Com isso, reutilizamos os resíduos orgânicos da própria escola. Tudo é reaproveitado – explica a coordenadora.



Destino do prêmio

A vice-diretora, Terezinha Braun, lembra que o projeto começou no início de 2016 e, graças ao dinheiro do prêmio, poderá seguir neste ano:



– Toda verba é bem-vinda para a escola, ainda mais para nós, que temos um orçamento bastante reduzido. Parte do dinheiro será investido no laboratório de informática, e o restante vai ser para o projeto.



Terezinha comenta que a escola ganha as mudas de plantas de parceiros, como a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e de empresas. Com as férias, algumas plantas morreram, e o mato tomou conta de canteiros e da horta.



Nesta semana, as professoras começaram a limpeza do pátio para receber os alunos.



Quem quiser ajudar a João Hundertmarck com doações de mudas ou materiais recicláveis pode entrar em contato com a direção pelo telefone (55) 99912-1386. As aulas começam em 20 de fevereiro, e o colégio tem, até o momento, 247 estudantes matriculados. O turno da manhã atende do 6º ao 9º, e o da tarde, do pré até o 5º ano. Ainda há vagas disponíveis na pré-escola.