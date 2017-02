Produtores e agrônomos argentinos visitam a UFSM

Educação e agronegócio 20/02/2017 | 10h15 Atualizada em

Na manhã desta sexta-feira, um grupo de oito pessoas, incluindo agrônomos e produtores da região central da Argentina, visitaram as áreas de pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) onde há o plantio de arroz, soja, milho e plantas de cobertura (aveia e azevém). O grupo foi acompanhado pelo professor Enio Marchesan, do departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Rurais da instituição.



Durante a visita foram discutidos aspectos de manejo, sustentabilidade dos processos de produção, inovação e uso adequado de fertilizantes.



– Fico muito contente. Conseguimos passar as nossas inquietações e o que estamos buscando quanto à sustentabilidade. E isso não é só relacionado à contaminação ambiental, mas social: das condições do produto e do solo. São muitas especificidades. Temos essa área experimental de ensino para transferir tecnologia, trocar informações e ao invés de estudar culturas isoladas, estudar todo o sistema de produção – avalia Marchesan.



O professor também salienta que a vinda e o intercâmbio de outras instituições ou profissionais de diversos lugares do país e do mundo tem sido frequente UFSM. A instituição segue disponível.