Processo seletivo da UFSM tem sete vagas para professor substituto

Processo Seletivo 08/02/2017 | 12h01 Atualizada em

Até o dia 14 de fevereiro estão abertas as inscrições do processo seletivo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para 7 vagas de professor substituto para o campus de Cachoeira do Sul. Os salários vão de R$3.117 a R$ 5.697, mais o auxílio-alimentação.

As vagas são para atuação nas áreas: Conformação Mecânica/Fundição (1), Materiais Elétricos (1), Planejamento de Transportes/Veículos e Equipamentos de Controle e Operações de Transportes (1), Engenharia do Produto/Engenharia Econômica/Administração de Empresas (1), Construção Civil/Materiais e Componentes de Construção/Processos Construtivos/Mecânica das Estruturas (1), Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos (1) e Análise de Algoritmos e Complexidade de Computação/Pesquisa Operacional (1).



As inscrições podem ser feitas, na Coordenadoria Acadêmica (Rua Ernesto Barros, 1345, Bairro Santo Antônio, Cachoeira do Sul-RS). A taxa de inscrição oscila entre R$ 77,00 e R$ 142,00. O edital está disponível no link.