Presos serram grades de cela e fogem do presídio de Rosário do Sul

01/02/2017

Dois detentos do Presídio Estadual de Rosário do Sul serraram as grades de uma das celas da casa prisional e fugiram na noite de terça-feira.

De acordo com a Brigada Militar (BM), um policial militar que fazia a segurança da área externa viu os dois correndo e acionou os colegas, que começaram a fazer buscas. Um deles, de 28 anos, foi recapturado na manhã desta quarta-feira, por volta das 8h, no bairro Vila Nova, quando tentou fugir de ônibus para outra cidade. O outro, de 22 anos, permanece foragido.

Conforme a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), o preso recapturado cumpria pena por uma série de furtos cometidos em Rosário do Sul. O outro, de 22, estava preso preventivamente, suspeito de ter assassinado Tiarle Fontoura Ferrão, 20, em abril de 2016. Autista, Ferrão foi morto a facadas e jogado dentro de um açude. O suspeito estava preso desde maio de 2016. A motivação teria sido uma briga entre os dois.

O administrador da casa prisional, Aloisio Pacheco, conta que o presídio é de baixa segurança e tem uma infraestrutura precária, além de sofrer com a superlotação. Há 73 detentos ocupando as celas enquanto a capacidade máxima do local é de 29.

– Existem celas onde deveria haver quatro detentos e tem 13, 14. É uma situação difícil – relata Pacheco.

Ele conta que o presídio conseguiu, por meio da Justiça, recursos para aquisição de concertina e equipamento de iluminação. O material já chegou, mas ainda não houve tempo hábil para a instalação.

– O muro é baixo, por isso vamos instalar a concertina em todo ele. A iluminação vai ajudar na visibilidade dos agentes e dos colegas da BM. Esperamos que isso melhore a segurança – diz Pacheco.