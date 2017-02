Prefeitura vai investigar conduta de profissionais de posto com paciente

Saúde 12/02/2017 | 16h18 Atualizada em

A prefeitura de Santa Maria vai investigar se dois servidores de um posto de saúde agiram de foram inadequada e desrespeitosa com um paciente. O caso, que foi registrado na Ouvidoria da prefeitura e na Delegacia de Pronto-Atendimento da Polícia Civil (DPPA) ocorreu na manhã de sábado.

De acordo com a ocorrência policial, Evandro Correa, 43 anos, levou a sua mulher, Alessandra Correa, ao PA Rubem Noal, no bairro Tancredo Neves, por volta das 6h30min de sábado. Eles teriam procurado por atendimento médico porque a mulher sentia dores no pescoço e na cabeça desde sexta.



Segundo Evandro, os dois fizeram a ficha e aguardavam por atendimento. Como não havia outras pessoas esperando, depois de quase uma hora, às 7h25min, ele perguntou a um recepcionista se o médico estava atendendo. O recepcionista teria dito que a demora se justificava porque estava na hora de troca de plantão e, em seguida a mulher, seria chamada para atendimento.

O casal esperou mais um tempo até que Evandro levantou e foi até a porta do consultório, quando viu a médica conversando com uma mulher, que se identificou como a coordenadora da unidade.



Evandro teria então questionado o porquê da demora já que não havia pacientes na frente da mulher dele. Segundo relato dele à reportagem do Diário e aos policiais, a coordenadora teria se levantado e o segurado pelo braço dizendo que ele não poderia estar ali. Depois, teria empurrado o paciente e dito que, já que a mulher estava com dores desde o dia anterior, poderia esperar mais um pouco.

_ Essa situação é um absurdo, um desaforo, uma afronta, uma falta de respeito, de educação e de profissionalismo. As pessoas são colocadas para trabalhar lá sem ter condições psicológicas. Fiquei muito chateado com o constrangimento que passamos _ disse Evandro.



Logo depois do desentendimento, relatou Evandro, sua mulher foi chamada pela médica, que não permitiu que o marido a acompanhasse durante a consulta. Ela teria dito que se ele entrasse na sala, a mulher não receberia atendimento.

O que diz o posto de saúde

O Diário entrou em contato com o posto de saúde, que informou que a coordenadora só voltaria a trabalhar na terça-feira e não poderia passar o telefone dela.

A resposta da prefeitura



Em nota oficial, a prefeitura afirmou que irá investigar a conduta dos profissionais. Veja na íntegra:

"Acolher bem e respeitosamente os pacientes é uma obrigação do serviço público e uma preocupação da nova Administração Municipal. O fato relatado na unidade Ruben Noal chegou ao conhecimento da Ouvidoria da Saúde Santa-mariense e, por determinação do prefeito e secretário de Saúde, Jorge Pozzobom, será apurado rigorosamente. Se for comprovada qualquer tipo de atitude inadequada ou desrespeitosa por parte de um servidor do município, serão tomadas providências, de acordo com o que prevê a lei."