Prefeitura realiza retirada de famílias que haviam ocupado terreno em Santa Maria

Foi realizada, na manhã desta segunda-feira, a retirada das cerca de 70 famílias que haviam ocupado um terreno no Bairro Km 2, entre as avenidas Borges de Medeiros e Liberdade, desde a tarde de domingo.

O chefe da Casa Civil, Guilherme Cortez, junto do superintendente de Habitação, Wagner Biterncourt, e do comandante da Guarda Municipal, Sandro Nunes da Silva, estiveram na área que foi ocupada. Segundo Cortez, pelo menos 38 lotes haviam sido demarcados no espaço, que seria pertencente ao município.

Cortez ainda esclarece que não havia nenhuma residência, somente a divisão da área. Após o encontro desta manhã ficou determinado que os ocupantes já realizassem a desmarcação dos referidos lotes.

Contudo, à tarde as marcações continuavam no local e os ocupantes diziam que não iriam sair. Uma reunião dos moradores ficou marcada para a noite desta segunda-feira, antes do encontro dos ocupantes com a prefeitura, nesta terça-feira, às 9h, na prefeitura.

– Fomos lá e verificamos que a ocupação é na área do município. Apesar disso, ainda não há moradias, só a demarcação dos 38 lotes. Marcamos esta reunião com eles na prefeitura, com o acordo de que nenhuma casa será construída antes de conversarmos com eles – explica o chefe da Casa Civil.