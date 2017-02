Prefeitura realiza recuperação de ruas em Santa Maria

Urlândia 03/02/2017 | 16h02 Atualizada em

Após anos enfrentando buracos e muito barro, moradores de duas ruas do bairro Urlândia, em Santa Maria, tiveram uma boa notícia. As ruas José Parcianello e Raul Machado passaram por um serviço de recuperação e os moradores, finalmente, terão mais tranquilidade ao transitar pela via.

Equipes da Prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, estão trabalhando, desde quinta-feira, na recuperação emergencial dos dois locais. Foram colocadas pedras e, também, foi realizada a patrolagem com o rolocompactador nas duas ruas.

Moradores da José Parcianello, uma das mais extensas do bairro e com grande fluxo de veículos, se surpreenderam com a recuperação.



– Faz anos que isso aqui está abandonado. Buraco, cratera, barro, tudo. Está muito melhor, antes quase que os carros não passavam por causa da buraqueira – lembra a auxiliar de cozinha Rosimari Bitencourt, 40, que mora há 18 anos na José Parcianello.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Público, Paulo Roberto de Almeida Rosa, lembra que recuperar as vias era um pedido antigo da comunidade e se fez necessário, de forma emergencial, pois as ruas são bastante movimentadas.

– Ela já estava no nosso planejamento. Ruas com bastante fluxo são prioridades – destaca o secretário.