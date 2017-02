Prefeitura de Santa Maria recupera guarda-corpo de ponte na Rua Euclides da Cunha

Infraestrutura 03/02/2017 | 15h17 Atualizada em

Em dois dias de governo, a Prefeitura de Santa Maria já realizou a recuperação do guarda-corpo da ponte da Rua Euclides da Cunha, no bairro Itararé. Um acidente de trânsito, ocorrido na tarde de terça-feira, havia danificado o guarda-corpo da ponte.

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos recolocou a estrutura no final da tarde de quinta-feira, dois dias depois do ocorrido. De acordo com o secretário Paulo Roberto de Almeida Rosa, a rapidez no conserto da estrutura se deu pela emergência em restabelecer a segurança de motoristas e pedestres.

– Era uma medida urgente e que foi restabelecida imediatamente, dois dias depois do acidente que danificou o guarda-corpo da ponte – informou o secretário.

Ainda nesta sexta-feira, equipes retornaram ao local para realizar a finalização do serviço. No dia 23 de janeiro, a prefeitura já havia colocado três módulos de guarda-corpo, que havia ficado danificada por dois anos e tinha uma estrutura de madeira como medida paliativa. Agora, todos os módulos que foram recolocados nas últimas semanas fazem parte da estrutura definitiva da ponte.