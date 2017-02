Postos de saúde de Santa Maria podem ter mais participação da UFSM

Saúde 01/02/2017 | 10h45 Atualizada em

Uma reunião entre integrantes da prefeitura e do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) foi um primeiro passo para ampliar uma parceria que, se concretizada, beneficiará a comunidade, os profissionais que atuam nas unidades de atenção básica do município e os alunos dos cursos da área da saúde da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

No encontro, que ocorreu na última segunda-feira, município e universidade, por meio do Husm e do Centro de Ciências da Saúde (CCS), deixaram claro o interesse em aumentar a participação da universidade junto às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e às unidades de Estratégia Saúde da Família (ESFs).



A ideia, segundo a superintendente de Atenção Primária da Secretaria de Saúde, Maria Suzana Lopes, é, além de manter a participação dos residentes do curso de Medicina e dos alunos de graduação dos cursos da saúde nas unidades do município, ter também os professores do CCS, especialmente, os do Departamento de Saúde Coletiva, atuando como preceptores desses estudantes dentro dos postos. Atualmente, são os profissionais do quadro do município que exercem essa tarefa. Para a prefeitura, a participação direta dos docentes nas unidades trará qualificação não só para os estudantes, mas também para os servidores.



Como é o convênio:



A parceria com a UFSM teria como foco as unidades localizadas na Região Leste e Centro-Leste, como a UBS Wilson Noal, a ESF da Vila Maringá e do Residencial Dom Ivo Lorscheiter.

Para que isso ocorra, será preciso ampliar o convênio existente entre a prefeitura e a universidade. Atualmente, o convênio prevê estágios regionais para alunos do 11º e 12º semestres de Medicina e estágios multiprofissionais para outros cursos, como Enfermagem, Terapia Ocupacional, Nutrição, Fisioterapia e etc. Além disso, as unidades recebem os alunos dos três primeiros semestres do curso de graduação em Medicina.

– A parceria vai qualificar os profissionais da Atenção Básica, dando melhores condições de atendimento à população – diz Maria Suzana.

Uma reunião de trabalho será agendada para estabelecer os termos da parceria. Não está descartada a possibilidade de os professores atenderem a população além de orientarem os estudantes. Mas isso ainda será definido.

– A universidade sempre teve todo o interesse em parcerias com o município. Aliás, temos diversas. Essa da saúde seria um aprofundamento de uma parceria existente com resultados mais concretos para a comunidade, seja pela formação, pela ciência ou pela assistência – acrescenta o reitor da UFSM, Paulo Burmann.

Um dos efeitos diretos, conforme o reitor, poderia ser o atendimento de moradores da Casa do Estudante do campus e dos servidores da universidade pela UBS Wilson Noal, em Camobi, que, segundo a prefeitura, poderá vir a ser administrada pelo Husm. O que caberia à prefeitura e o que ficaria a cargo do Husm ainda será discutido, assim como o repasse de recursos.