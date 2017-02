Ponte móvel deve viabilizar trecho bloqueado na RSC-287

Trânsito 01/02/2017 | 16h44 Atualizada em

Uma boa notícia deve minimizar o transtorno do trânsito na RSC-287 que, desde a semana passada, está bloqueada na altura do km 153, em Novo Cabrais.

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), deve contar com o Exército para que seja construída uma ponte móvel no local. O trecho é a principal via que liga Santa Maria à Capital.

– Estamos em tratativas com o Exército para uma ponte biapoiada provisória para possibilitar passagens de ônibus,vans, veículos de carga em torno de até 25 toneladas. A fase atual é documental entre o Governo do Estado e a União – adiantou o Milton Cypel, diretor técnico da EGR.



Segundo o diretor, a estrutura deve ter 20 metros e ficar pronta em até uma semana. A EGR ressarciria o Exército com combustível e alimentação. Já o Comando Militar do Sul realizaria o projeto e a obra.



O bloqueio total na rodovia é decorrente do rompimento de galeria tripla. Segundo a EGR, estima-se que a liberação do trecho demore cerca de 90 dias.



Confira as rotas indicadas pelos policiais rodoviários da região (Santa Maria- Capital):



1) Ir pela RSC-287 e entrar na BR-153 em direção a Cachoeira do Sul e, depois, dobrar na BR-290 até a Capital. A viagem aumenta cerca de 1 hora

2) Sair pela BR 392, em São Sepé, ir até a BR- 290 e seguir à esquerda até a Capital. Dá um acréscimo do uns 45 km



3) Sair pela RSC-287 até a BR-153, passando por Cachoeira do Sul em direção à Pantano Grande. Em Rio Pardo, seguir pela BR-471 até Santa Cruz do Sul e dobrar à direita em direção a Porto Alegre. A viagem aumenta em 2 horas

Foto: Paulo Chagas / Diário de Santa Maria

O bloqueio, que há uma semana era restrito a ônibus e caminhões, desde domingo, passou a ser opção para veículos leves.



Alguns motoristas até se arriscam em desvios alternativos. Uma estrada de chão, com 2,5 km, na Linha Palmeira, em Candelária, tem sido bastante utilizada. Contudo, tanto a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) quanto policiais rodoviários, não aconselham.

– Os desvios alternativos por estradas municipais (de chão) não estão sendo indicados pois houve vários casos de veículos atolando no local devido as péssimas condições, vindo a causar danos nos veículos – disse o 1º sargento Saulo Roberto Genro Filho, do Batalhão Rodoviário de Cachoeira do Sul.