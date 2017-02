Ponte do Exército começa a ganhar forma na RSC-287

Infraestrutura 14/02/2017 | 20h25 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO/ DSM

Cerca de 50 militares do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, de Cachoeira do Sul, começaram, nesta terça-feira, sob chuva, a montagem da ponte de ferro do Exército que restituirá a ligação entre Santa Maria e a Capital.

O trecho fica no Km 153 da rodovia, na localidade de Linha Palmares, em Candelária. O local foi interrompido para ônibus e caminhões no dia 26 de janeiro e totalmente no dia 29. A medida foi adotada depois que as estruturas de concreto que formavam a galeria por onde cruzava um arroio romperam, tornando perigosa a passagem.

Os militares que estão montando a ponte se instalaram no local na segunda-feira. Nesta terça pela manhã, eles descarregaram materiais e trabalharam no nivelamento do terreno. À tarde, eles iniciaram a montagem da estrutura na margem do arroio que fica para o lado de Novo Cabrais. Depois, ela será empurrada para o vão até a outra margem. A tarefa também será feita pelos militares que utilizarão roletes para deslizar a estrutura. Ao fim, a ponte ficará com 40 metros de comprimento. Uma guarnição permanecerá no local até que a ponte seja desmontada, após a construção da estrutura definitiva.

Segundo o 1º tenente de Engenharia do batalhão, Pedro Soeiro Maas, a previsão é concluir a montagem nesta quinta-feira:

– A parte que cabe aos militares deve terminar na quarta-feira (hoje), se o tempo cooperar. Se continuarmos com uma situação de chuva ou de temporal, pode ser que tenhamos um pequeno atraso, mas, na pior das expectativas, terminaremos na quinta-feira.

Entretanto, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) acredita que a liberação do trânsito de veículos deve ocorrer somente na sexta-feira.

– Fizemos um alargamento e um reforço do terreno para posicionar a ponte e dar a segurança que ela precisa para poder deixar liberada parte da rodovia e conseguir dar inicio à obra da ponte definitiva – explicou o engenheiro da EGR, Luiz Fernando Vanacor.

Enquanto os militares e uma equipe da EGR trabalhavam no local, moradores das redondezas assistiam a tudo na margem da rodovia. Entre eles, estava o agricultor Ronei Diehl, 53 anos, que, há 23, mora ao lado do arroio. Ele espera ansioso a construção da nova ponte definitiva:

– Já deveria ter sido feita há anos. A galeria sempre foi um problema, porque dava enchente, e trancavam madeiras e galhos ali, impedindo a passagem da água e causando inundações. Acho que, para nós, agora, será a solução. Tomara que saia o quanto antes.

O custo que a empresa terá com a ponte móvel girará em torno dos R$ 20 mil. O valor corresponde às despesas com combustível para deslocamento dos militares até o lugar, alimentação e, se forem necessárias, estadias para as equipes. Também serão colocados banheiros químicos.

A ponte nova terá estrutura mista de concreto e de metal, com 22 metros de comprimento e cerca de sete de largura. O investimento deve ficar em R$ 1 milhão, e o prazo para construção, em torno de 90 dias. Uma empresa de Porto Alegre, contratada pela EGR, está elaborando o projeto.

Como ficará:

– A estrutura metálica tem 40 metros de comprimento e é formada por painéis que, somados, têm 3,6 metros de largura

– O trânsito na rodovia será liberado em apenas uma pista. Uma sinaleira controlará o fluxo de veículos nos acessos à ponte

– A EGR contratou uma empresa que disponibilizará um funcionário para ficar 24 horas no local

– A velocidade será de 10km/h

– Veículos leves terão passagem livre

– Ônibus e caminhões com até 30 toneladas terão que passar um de cada vez. Os que tiverem peso superior terão de continuar usando o desvio por Cachoeira do Sul e BR-290

– Enquanto o tráfego funcionar com a ponte móvel em um sentido da pista da RSC-287, a parte da ponte nova equivalente ao outro sentido seja erguida de forma definitiva

– Concluída a metade nova, o trânsito será direcionado a ela e a ponte do Exército deve ser removida para construção da outra pista