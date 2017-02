Polícias enfrentam dificuldades para prender assaltantes de pedestres

Roubo a pedestre 02/02/2017 | 10h00 Atualizada em

O roubo a pedestre foi o crime mais registrado em Santa Maria em 2016. O assunto foi tema de reportagem publicada na edição desta quarta-feira do Diário. E uma questão recorrente é a impunidade nesses casos, pois geralmente é difícil conseguir prender os responsáveis pelo assalto. Há raras exceções, como a que aconteceu na terça-feira, quando uma mulher de 32 anos foi detida por populares até a chegada da Brigada Militar. A criminosa rendeu, com uma faca, uma idosa de 60 anos, que estava junto da filha e da neta, de 34 e 5 anos, respectivamente, na Rua Rigoberto Duarte, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Santa Maria.

A Brigada Militar até consegue prender os suspeitos em alguns casos. Mas, conforme o tenente-coronel Erivelto Hernandes, comandante do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon), responsável pelo policiamento no centro de Santa Maria, as chances aumentam muito se a vítima conseguir acionar a BM logo após o assalto.

– O roubo a pedestre é um crime de oportunidade. O assaltante vai escolher o lugar onde não há polícia para fazer isso. Mas temos tido uma pronta resposta quando somos demandados, principalmente com as motos atuando no Centro, onde há maior incidência. Se a pessoa conseguir nos acionar logo após o assalto, a chance de flagrar o elemento em delito aumenta entre 50% e 60%. Mas, se demorar, é muito difícil – explica o comandante.

Segundo Hernades, o ideal é que a vítima tente lembrar das características do suspeito, como altura, peso, vestimentas e tatuagens. Isso facilita na identificação se conseguir acionar a BM logo após o crime, o que possibilita, inclusive, a recuperação do que foi roubado.

Dificuldade que, por exemplo, é bem maior quando os criminosos não são presos logo após o crime, e os casos acabam indo para a investigação nas delegacias. Conforme o delegado Marcelo Arigony, titular da 2ª Delegacia de Polícia, que investiga delitos na região oeste de Santa Maria e que responde interinamente pela Delegacia Regional da Polícia Civil, na área dos bairros Nova Santa Marta, Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek, a resolução dos roubos a pedestres chega a 50% nesses locais. No entanto, quase nunca se recupera o bem roubado.

O delegado diz também que como o crime ocorre em ruas pouco movimentadas e com iluminação precária, é difícil que haja testemunhas e câmeras, e, se houver, a pouca luminosidade prejudica a identificação dos suspeitos. Por isso, na maioria dos casos, o reconhecimento por parte da vítima é fundamental. Arigony acrescenta que há, sim, uma sensação de impunidade por parte dos criminosos e que as polícias já não têm mais como dar uma resposta adequada.

– Hoje, quando tu prendes o cara, é a mesma coisa que ele voltar para casa. Ele vai ficar um tempo com os parceiros dele e, depois, volta. Quando conseguimos fechar o inquérito, se o suspeito não for muito reincidente, não se consegue tirá-lo de circulação e ele segue assaltando. E, quando conseguimos, ele não fica muito tempo preso. Esse modelo de estado policial está frustrado. As forças policiais têm pouca aptidão para dar uma resposta efetiva. Nunca se prendeu tanto, com tão pouca gente, mas não há eficácia social nenhuma – desabafa o delegado.