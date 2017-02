Polícias apertam o cerco contra motoristas bêbados no Carnaval

Santa Maria 23/02/2017 | 08h56 Atualizada em

A Operação Carnaval, que será aberta oficialmente às 14h de hoje, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Maria, na BR-158, tem um foco: coibir a combinação bebida alcoólica e direção.



Estarão unidos na missão de educar os motoristas para que não bebam a PRF, a 3ª Companhia Rodoviária da BM (3ª CRBM) e a Guarda Municipal de Santa Maria. Além das barreiras com bafômetros, as guarnições farão ações educativas. A Operação Carnaval deve se estender até a manhã da quinta-feira da semana que vem. No último domingo, uma adolescente de 16 anos foi atropelada e morta em cima da calçada. O motorista estaria bêbado.



Provas testemunhais sobrepõem-se a bafômetro negativo 10 horas depois



– Vamos trabalhar, especialmente, na prevenção com abordagens educativas, com a alcoolemia (bafômetro), para que a festa não termine em tragédia. Mas isso não depende só de nós, mas da consciência de todos. Vai haver reforço na escala para diminuir o risco. Vamos operar também com os radares, e as viaturas estarão circulando em todas as rodovias – explica Macedo.



44 pessoas flagradas

Em reportagem publicada pelo Diário, foi noticiado que 25 pessoas já foram autuadas por embriaguez ao volante em Santa Maria, pela Brigada Militar e pela 3ª CRBM, de janeiro até agora.



Nas rodovias federais, a estatística também é alta. Nesse mesmo período, a PRF multou 19 pessoas por dirigir sob efeito de álcool. Os números da PRF evidenciam que a fiscalização tem sido intensa, com mais de 1,6 mil testes de bafômetro realizados.



Área de atuação

A 9ª Delegacia da PRF em Santa Maria tem sob sua guarda 565,4 quilômetros compreendidos pelas BRs 153, 158, 287, 290 e 392, em 11 municípios da Região Central. Conforme o chefe da 9ª DPRF, Heder Macedo, neste período de Carnaval, haverá reforço no efetivo que estará nas rodovias. Também haverá restrição no tráfego de caminhões de carga e com grandes dimensões entre 16h e meia-noite dos dias 24 e 28 de fevereiro, e entre 6h e meio-dia dos dias 25 de fevereiro e 1º de março.

25 pessoas já foram flagradas dirigindo bêbadas em Santa Maria



Segundo o comandante da 3ª CRBM, capitão Robinson Marcos Garcia, a atuação nas rodovias estaduais será aos mesmos moldes. O órgão, que tem sede em Santa Maria, atua em 41 municípios da região com extensão de 1,6 mil quilômetros.