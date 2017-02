Polícia prende suspeito de homicídio na Urlândia

5º homicídio do ano 09/02/2017 | 13h48 Atualizada em

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira, um homem de 31 anos, suspeito de matar Elisandro Garcia Severo Ferreira, 30 anos. Ele foi morto a tiros no Bairro Urlândia, na região sul.

O suspeito, que não teve a identidade informada, foi preso preventivamente pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP). De acordo com a investigação, o motivo do assassinato seria uma rixa entre a vítima e o suposto autor do crime.

De acordo com a DPHPP o suspeito tem antecedetes por homicídio, tráfico de drogas e cumpria pena no regime semiaberto. Ele negou o envolvimento no homicídio.

O homem foi levado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).





Elisandro foi morto a tiros no dia 28 de janeiro, na Rua Godolfin Gay, no bairro Urlândia