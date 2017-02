Polícia prende integrante de maior quadrilha de roubo a gado do Estado

Força-tarefa 06/02/2017 | 20h36 Atualizada em

A Força-Tarefa de Combate ao Abigeato, da Polícia Civil, prendeu mais um integrante de uma quadrilha suspeita de cometer abigeato em todo o Estado. O homem foi preso na manhã desta segunda-feira na cidade de Gravataí, região metropolitana do Estado. Ele estaria envolvido em ocorrências de abigeato em cidades da região como Rosário do Sul, Restinga Seca e Júlio de Castilhos.

De acordo com o delegado Adriano Linhares, coordenador da força-tarefa, trata-se da maior quadrilha do Estado. O homem preso nesta segunda-feira seria um dos motoristas da quadrilha.

_ A prisão foi fruto de investigação, inclusive identificamos que ele exercia a função de motorista da quadrilha. Aliás, ele era um dos motoristas, eram vários integrantes que exerciam essa função. Nós já fizemos diversas prisões no Estado, mas essa quadrilha, com certeza, é a maior e mais estruturada. Nenhuma outra que já prendemos teve todo esse aparato logístico. Eles usavam vários caminhões para cometer os crimes _ explica o delegado.

Segundo o delegado, na semana passada, outros dois integrantes dessa quadrilha - que teria roubado mais de 1 mil cabeças de gado em todo o Estado - foram presos, um em Camaquã, no sul do Estado, e outro em Paraí, no norte do Rio Grande do Sul.