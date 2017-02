Polícia investiga desaparecimento de adolescente em São Sepé

Mistério 21/02/2017 | 18h00 Atualizada em

A Polícia Civil de São Sepé investiga o desaparecimento de um adolescente de 13 anos. Ele sumiu e apareceu, cerca de meia hora depois, desacordado.



O caso aconteceu na tarde do último domingo, no centro do município. De acordo com o delegado João Gabriel Parmeggiani Pes, o adolescente estava na calçada em frente à casa da avó, aguardando seu pai, quando desapareceu.

Durante o tempo em que o adolescente ficou sumido, o pai atendeu a uma ligação - no celular do menino -, e uma pessoa teria pedido dinheiro para libertar o filho dele.

Cerca de 30 minutos depois da ligação, o adolescente foi encontrado a uma quadra do local onde teria sumido. Ele estava desacordado, foi encaminhado para o hospital e relatou que não lembrava do que teria acontecido.

A polícia investiga o fato e descarta a possibilidade de um sequestro-relâmpago, já que, segundo o delegado, não envolveu a entrega de dinheiro de resgate:



– Nós já ouvimos o pai dele, que registrou a ocorrência no dia seguinte ao fato. Vamos esperar alguns dias para que ele (o adolescente) se recupere do choque e vamos ouvi-lo também.