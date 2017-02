Polícia estima que quarteto suspeito de oito roubos deva pegar, no mínimo, 45 anos de prisão

Investigação 18/02/2017 | 11h10 Atualizada em

Uma operação realizada pela 4ª Delegacia de Polícia (4ª DP), que investiga crimes na região leste e centro-leste de Santa Maria, desarticulou, na sexta-feira, uma quadrilha suspeita de, pelo menos, oito assaltos na cidade. Os quatro presos são apontados como autores de roubos contra seis postos de combustíveis, uma lancheria e uma churrascaria entre outubro do ano passado e janeiro deste ano.

Operação prende quadrilha que seria comandada por adolescente



Os suspeitos, de 19 anos, dois de 20 e um de 23 anos, foram presos preventivamente e encaminhados à Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm). Um adolescente de 15 anos, suspeito de chefiar o grupo, colaborou com a investigação e está em liberdade. A responsabilidade dele, agora, será apurada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

O delegado Antonio Firmino de Freitas Neto, titular da 4ª DP e que comandou as investigações, tem 10 dias para concluir o inquérito. Segundo ele, o quarteto deve ser indiciado por roubo majorado – já que os crimes foram praticados com o uso de arma de fogo e por mais de duas pessoas –, associação criminosa e corrupção de menores. O delegado regional de Polícia Civil, Sandro Meinerz, estima que o quarteto, futuramente, seja condenado a, pelo menos, 45 anos de prisão. Isso considerando a pena mínima do roubo majorado, que é de 5 anos e 4 meses de prisão, multiplicando pelos oito assaltos nos quais eles foram identificados. Já o adolescente, suspeito de reiterada prática de atos infracionais de roubo, deve receber uma medida socioeducativa máxima, de três anos de internação.

O delegado Firmino ressalta que a investigação foi minuciosa, contou com a ajuda do adolescente e também com a confissão de grande parte dos crimes pelos demais integrantes do grupo.

– Estamos trabalhando há mais de 45 dias nesse caso. No início, houve uma certa dificuldade, mas, depois, chegamos a esse menor e, a partir daí, acabamos descortinando todo o resto. Provamos que era ele, e, aí, ele aceitou colaborar. Temos um inquérito bem feito, robusto, com boas provas – explica Firmino.

O delegado Meinerz comemora a prisão dos suspeitos e acredita que a condenação deve ser, no mínimo, de 45 anos. Ele acrescenta que a retirada do grupo de circulação dá um pouco mais de sensação de segurança aos moradores e, principalmente, aos comerciantes daquela região.

– No roubo, é certo: enquanto não prender o responsável, ele não para. E foi o que aconteceu nesse caso. É bem provável que surjam outros casos relacionados a eles. A prisão desse grupo é muito importante, porque eles estavam na iminência de praticar um latrocínio. Certamente, os indicadores de roubo nessa região vão diminuir. Mas o principal é devolver a paz pública, em especial, aos postos, que estavam mais vulneráveis – relata Meinerz.

A investigação concluiu que a quadrilha chegava aos estabelecimentos em um Santana de cor bordô, que ficava estacionado longe do alvo. Com revólveres e espingardas, os suspeitos rendiam as vítimas e roubavam no local. Segundo a 4ªDP, foram ao menos oito assaltos em postos de combustíveis, mercados e restaurantes. Os quatro suspeitos foram presos por volta das 8h de sexta-feira. Dois no Bairro Camobi, um na Vila Lorenzi, no Bairro Diácono João Luiz Pozzobon, e um na saída do Centro de Atendimento em Semiliberdade (Casemi), onde um deles cumpria medida socioeducativa por ato infracional de quando ainda era adolescente.