Polícia Civil recupera ovelhas furtadas no interior de Cacequi

Abigeato 13/02/2017 | 15h15 Atualizada em

A Polícia Civil de Cacequi recuperou, na tarde de sábado, 11 ovelhas que foram furtadas na localidade de Macaco Branco, no interior do município. Os animais haviam sido furtados na madrugada de sábado. No mesmo dia a Polícia Civil recebeu a informação de que os animais estariam em outra propriedade, na mesma localidade.

Roubo de veículos quase dobra em Santa Maria



Ao chegar no local da denúncia, os policiais encontraram 11 das 35 ovelhas que foram furtadas. O dono da propriedade onde elas foram encontradas não estava no local e deve se apresentar na delegacia de Cacequi na manhã desta terça-feira, para dar esclarecimentos à polícia sobre o caso.

Irmãos são agredidos por grupo ao saírem de festa em Santiago



Foto: Polícia Civil / Divulgação

Na tarde desta segunda-feira, policiais civis que investigam o caso devem continuar as buscas pelo restante dos animais.