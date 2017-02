Pista de caminhada chama atenção por placas que celebram o amor e morador que toca músicas no local

Bairro Tancredo Neves 14/02/2017 | 09h02 Atualizada em

Existe amor em Santa Maria. Ou, pelo menos, a tentativa de tornar um espaço mais cheio de afeto e cuidado. Aos fundos do Ginásio do Oreco, no Bairro Tancredo Neves, a pista de caminhada ganhou retoques que tornam o passeio mais aprazível e cheio de surpresas.



Moradores da região se dedicam a plantar mudas de árvores e até "adotam" pequenos trechos. Muitos são até homenageados em placas de madeira dispostas como o 'Cantinho do Zé" e o "Boulevard Raddatz", duas referências a vizinhos do local. Quando se passa por uma gruta de Nossa Senhora Medianeira, outra placa identifica a "Curva da Prece".

Foto: Lucas Amorelli / DSM

Mais adiante, há outra sinalização: "o Darma e o Carma", doutrinas que expressam um conjunto de ações dos homens e suas consequências. A maioria dessas ideias vêm do militar aposentado Milton Ruben Caetano, 56 anos, morador do bairro. Há cinco, ele dedica horas e horas do seu dia à área externa do ginásio que, além da pista, tem quadra de areia, campo de grama sintética e rampas de skate.



Foto: Lucas Amorelli / DSM



Há dias em que Caetano sai de casa com seu saxofone fica a tocar músicas para quem caminha ou corre na pista:



– É um orgulho voltar a ver o lugar revitalizado e ocupado. Nem todo mundo concorda com o que faço, mas o que, antes, estava abandonado, agora, é cheio de crianças e os moradores.



Caetano, que também é voluntário social e músico, responsabiliza-se pelos serviços de jardinagem e enfeita o espaço de uma maneira bem peculiar. Confeccionados por ele próprio, há bancos, lixeiras, poesias, mensagens e algumas esculturas ao longo da pista, além, é claro, das placas de madeira. Um chuveirinho não convencional, por onde a água cai de dentro da boca de um jacaré (uma estrutura de cimento), é o xodó da criançada que costuma sair dos jogos e se refrescar por ali.

Chuveirinho não convencional, por onde a água cai de dentro da boca de um jacaré Foto: Lucas Amorelli / DSM

Apesar de ser uma área do município, segundo o aposentado, o trabalho é feito por conta própria, sem qualquer contribuição do poder público. Em dezembro de 2014, ele recebeu da Câmara de Vereadores uma Moção de Congratulações "pela limpeza, organização e plantio de árvores no Complexo Esportivo Oreco".



O Túnel do Amor

Nos 250m da pista, uma placa em especial parece ser a preferida de quem frequenta a área. É a do "Túnel do Amor", instalada em novembro do ano passado.



– Foi uma inspiração. Afinal, o amor move tudo, né? – justifica Caetano.



O local virou ponto de parada para fotografias. Na última semana, o comunicador Edson Kah publicou uma foto em seu perfil do Facebook, e a repercussão foi imediata. Não só os moradores do Bairro Tancredo Neves, quanto os de várias regiões manifestaram curiosidade por este pequeno reduto de amor na região oeste de Santa Maria