Pelo segundo ano consecutivo, Santa Maria não terá Carnaval

Agora é definitivo: Santa Maria não terá Carnaval de Rua pelo segundo ano consecutivo. Após estudar alternativas, ameaças de cancelamento, a não realização da festa popular foi confirmada pelo prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) e a Associação Aliança Pelo Samba.

Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, o prefeito ratificou o que já havia dito: a prefeitura não repassará recursos públicos para as escolas de samba. Enquanto falava de medidas para reduzir a máquina, ele reafirmou que o dinheiro que seria gasto com a festa popular será utilizado exclusivamente para investimento em saúde:

_ Não vamos dar dinheiro público para o Carnaval. Nós já falamos, a gente quer ajudar, quer uma parceria, quer todas as alternativas, vamos dar a estrutura que a prefeitura tem, mas não tem dinheiro nesse momento. Estamos implorando para a Câmara de Vereadores R$ 3 milhões e eu não posso tirar R$ 700 mil para o Carnaval.

Além do prefeito, as escolas de samba também já haviam se pronunciado. Em reunião organizada pela Associação Aliança Pelo Samba (AAPS), no dia 21 de janeiro, foi decidido que não havia condições de realizar o Carnaval 2017. Antes, a ideia era que se buscasse dinheiro na iniciativa privada, mas um dos motivo da festa não sair é a falta de tempo para isso. Em nota publicada, a AAPS afirma que pelo fato de a prefeitura não ter apresentado nenhuma proposta alternativa, pela falta de tempo para buscar recursos particulares e pela falta de espaços adequados para realizar ensaios (algumas escolas precisam de PPCI e outras não têm sede própria) as escolas de samba não participariam.

_ A gente sabe que a comunidade carnavalesca quer o Carnaval, mas a associação e os presidentes das escolas têm a responsabilidade de fazer uma grande festa. Não tem como fazer de um mês para outro, nós já fizemos, mas é muito difícil _ explica Leonardo Ribeiro, presidente da AAPS.

A promessa é que as escolas planejem, com tempo de sobra, o Carnaval do ano que vem, tendo a prefeitura como parceira e também buscando patrocínio para o evento.

Este é o segundo ano consecutivo que o Carnaval de Rua é cancelado. No ano passado, o então prefeito Cezar Schirmer cancelou a festividade.