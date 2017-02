Pacientes têm primeiras consultas marcadas

Saúde 07/02/2017 | 09h43 Atualizada em

A espera do seu Jorge Costa da Silva por uma consulta com oftalmologista, que já dura de mais de quatro anos, deve acabar no dia 3 de março. Esta foi a data agendada pela Secretaria de Saúde do município na Oftalmoclínica, no bairro Chácara das Flores. E foi o próprio prefeito, Jorge Pozzobom, que deu a notícia à família do pedreiro de 64 anos, na manhã desta segunda-feira. Pozzobom, que também é titular da Saúde na cidade, fez questão de fazer as duas primeiras ligações do Programa Fila Zero, que pretende acabar com a demanda reprimida em consultas e exames até o final deste ano.



Era pouco antes das 9h, quando o telefone tocou na casa do xará do prefeito, na Vila Arco Íris, no bairro Noal, mas ele já havia saído para o trabalho. Como não conseguiu falar com o pedreiro, Pozzobom fez questão de visitar a família dele no início da tarde. Em um vídeo postado em sua rede social, Pozzobom disse que seu Jorge é "o garoto propaganda do programa". A história de seu Jorge foi contada pelo Diário na edição de ontem. Foi ele quem inspirou o prefeito a criar o Fila Zero.

Pacientes que esperam por exames e consultas serão contatados



Na segunda ligação do Fila Zero, Pozzobom falou com a dona Iara Conrad de Menezes, 81 anos, moradora do bairro Juscelino Kubitschek. Ela também aguarda por uma avaliação de especialista em oftalmologia para renovar os óculos.

As chamadas telefônicas são feitas de uma sala da sede da Secretaria de Saúde, na Avenida Medianeira, por uma equipe de três funcionários. Eles fazem parte de um call center implantado pela prefeitura para contatar os dezenas de milhares de santa-marienses que aguardam procedimentos em baixa e média complexidade. Um estudo da demanda reprimida dos últimos cinco anos que apontou os 30 mil casos. Eles passarão por uma triagem que tirará da lista pessoas que faleceram, as que têm duplo encaminhamento e as que são de outros municípios.

Pozzobom fala de algumas ações de seus primeiros 30 dias de governo



A Secretaria de Saúde pede que os usuários mantenham seu cadastro atualizado na unidade de saúde que frequentam e que fiquem atentos à ligação ou envio de whatsapp ou mensagem – métodos que serão usados para marcar os procedimentos. É importante, ainda, que as pessoas compareçam às consultas.

Para custear os serviços e zerar a fila, a prefeitura anunciou que irá investir R$ 8 milhões.