Pacientes que esperam por exames e consultas serão contatados a partir de hoje

Se você fez uma solicitação de exame ou de consulta com especialista em Santa Maria nos últimos anos, fique atento ao toque do telefone. A qualquer momento, a partir de hoje, você será contatado por funcionários de um call center implantado pela prefeitura para localizar as dezenas de milhares de pessoas que esperam na fila por um serviço na área da saúde na cidade (leia mais abaixo).



Receber a ligação, com o chamamento para uma consulta, é o que o pedreiro Jorge Costa da Silva, 64 anos, aguarda há mais de quatro anos. À época em que fez a solicitação, em outubro de 2012, seu Jorge havia tido um incidente no trabalho. Uma porção de massa de reboco caiu no olho esquerdo dele. Ele procurou a rede pública municipal, porque, como milhares de santa-marienses, não têm plano de saúde. Fez uma limpeza no olho no Pronto-Atendimento do bairro Tancredo Neves, pois seu serviço era perto dali, e passou uns dias em casa.

No dia 20 daquele outubro, foi ao Centro Social Urbano, na Rua Venâncio Aires, e pediu uma consulta com um oftalmologista. Além de ver como estava a vista machucada, aproveitaria para ouvir a opinião do especialista sobre a necessidade que sentia de usar óculos – afinal, a dificuldade em enxergar as letras do jornal já vinha incomodando. Saiu da unidade de saúde com a promessa de que seria chamado em até 40 dias. Nunca teve retorno.

O problema no olho não chegou a interferir no trabalho. Passado um tempo, a lesão melhorou, mas ele manteve a esperança em conseguir a avaliação médica e os tão sonhados óculos, já que, há tempos, usa os da mulher, Nercy, 63 anos, para ler e escrever.

Em meados do ano passado, em plena campanha eleitoral, o então candidato e atual prefeito, Jorge Pozzobom, conversava com os moradores da Vila Arco-Íris, quando deparou com o outro Jorge, o pedreiro, que mora no local, com a família, há três mais de décadas.

– Disse que votaria nele, mas que a saúde, na cidade, estava ruim. Para não dizer outra coisa. Contei que esperava a consulta há quatro anos – rememorou o idoso, ao falar com a reportagem, na última sexta-feira.

Ao anunciar a largada oficial do programa, na manhã de sexta, o gestor municipal lembrou do episódio. Foi seu Jorge, usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), que inspirou o xará, prefeito, a criar o programa Fila Zero que pretende acabar com a demanda acumulada de exames e consultas dos últimos cinco anos no município.

– Espero que ele melhore a área da saúde, porque eu preciso, minha mulher precisa e muito mais gente também – disse o pedreiro.

Usuário, não falte à consulta



Para dar início ao contato com os cidadãos, a equipe que trabalha no Fila Zero fez um levantamento que começou em 1º de janeiro deste ano. Segundo a Superintendente de Atenção Especializada e Hospitalar, Liliane Mello Duarte, foi feito um estudo da demanda reprimida dos últimos cinco anos que apontou os 30 mil casos. Alguns, com oito anos de espera. Agora, uma equipe de informática vai depurar a fila.

– Como parte das informações não constavam no sistema (informatizado), vamos ver os casos de pessoas que faleceram, as que têm duplo encaminhamento, as que são de outros municípios. Vamos 'limpar' a fila. A partir daí, vamos ligar para as pessoas e aplicar um questionário padrão – explica a gestora.

Os usuários que mantiverem a vontade de realizar o procedimento seguirão os passos indicados pela secretaria (leia no quadro).

– É preciso, primeiro, que as pessoas atendam ao telefone. Que mantenham seu cadastro atualizado na unidade de saúde que frequentam. Depois, que compareçam às consultas, porque cada paciente que falta tira a vaga de um que precisa – orienta Liliane.

Além disso, a gestora reforça que o paciente não pode passar o seu lugar na fila para outra pessoa, caso não queira mais a consulta ou exame ou ache que seu problema é menos grave que o de um parente, por exemplo. E que o programa se refere a casos de baixa e média complexidades, que são de responsabilidade do município.

Os procedimentos serão realizados na rede municipal, por profissionais voluntários, por meio de parcerias com universidades, por repactuações de convênios com a Casa de Saúde e com a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) ou via Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS). Nesse último caso, a prefeitura também pode ampliar o convênio que já mantém com o CIS, que, na prática, funciona como um facilitador, já que tem os prestadores de serviços (laboratórios, clínicas e médicos) cadastrados. O município encaminha os pacientes e paga os procedimentos. Para custear os serviços e zerar a fila, a prefeitura anunciou que irá investir R$ 8 milhões.

– As parcerias estão vindo, as pessoas estão se voluntariando. Estamos construindo um projeto novo realmente. É um projeto que úne todos por Santa Maria – comemora Liliane.

Como será

– A partir de hoje, três funcionários de um call center implantado pela prefeitura (duas servidoras do quadro da Secretaria de Saúde e uma contratada para o serviço) começarão a contatar os santa-marienses que estão na fila de espera por consultas e exames. O contato será por ligação telefônica, WhatsApp ou mensagem



– Serão chamados, primeiro, pacientes para consultas em oftalmologia e traumatologia e para exames de Raio X, ultrassom e mamografia, que são usados para diagnóstico de câncer. Em um segundo momento, virão os eletrocardiogramas, para detecção de doenças cardíacas, e espirometria, que mede a capacidade respiratória. As solicitações para as demais especialidades serão atendidas posteriormente



– Assim que for contado, o usuário respoderá a um questionário padrão (nome, endereço, idade, número do cartão SUS, unidade onde ele fez o pedido) e se ainda tem ou não interesse no exame ou consulta



– Se tiver interesse, será orientado a ir até a sede da Secretaria de Saúde, na Avenida Medianeira, em horário a ser definido, para pegar a autorização para realização do procedimento



– Em alguns casos, a própria secretaria fará o agendamento, com local, data e horário especificados. Em outras situações, a pessoa terá de entrar em contato com o laboratório, clínica ou consultório para agendamento, conforme a disponibilidade do local ou profissional



– Realizado o exame, o paciente não precisará entrar novamente na fila para mostrar o resultado a um médico. Ele será encaminhado à unidade de saúde de referência, de acordo com o bairro em que mora