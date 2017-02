Operação prende quadrilha que seria comandada por adolescente

Santa Maria 17/02/2017 | 11h11 Atualizada em

Quatro jovens - de 19 a 23 anos - foram presos preventivamente em uma operação da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria, na manhã desta sexta-feira. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha que praticava assaltos em estabelecimentos comerciais da cidade, entre outubro e dezembro de 2016, e seria comandada por um adolescente de 15 anos.

De acordo com informações do delegado Antônio Firmino, de posse de mandados de prisão, os suspeitos foram encontrados nos bairros Camobi e Lorenzi por volta das 8h.

A quadrilha seria comandada por um adolescente de 15 anos, que colaborou com as investigações e está em liberdade. A investigação chegou ao adolescente há cerca de 20 dias atrás e ele acabou confessando os atos. Seu caso foi repassado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)

A investigação concluiu que a quadrilha chegava nos estabelecimentos usando um veículo, que ficava estacionado longe do alvo. Com revólveres e espingardas, os suspeitos rendiam as vítimas e roubavam no local. Segundo a 4ªDP, foram ao menos oito assaltos em postos de combustíveis, mercados e restaurantes.

Alguns dos indivíduos assumiram a autoria dos crimes em depoimento ao delegado ainda nesta manhã. A polícia não descarta a possibilidade de outros roubos, ocorridos em 2017, serem de responsabilidade da quadrilha. Os quatro jovens podem responder criminalmente por roubo qualificado e corrupção de menores.