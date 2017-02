Obstetrícia do Husm está superlotada

Saúde 08/02/2017 | 20h42 Atualizada em

Ver pacientes nos corredores no Pronto-Socorro do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), infelizmente, é uma cena recorrente. É que o hospital é referência em atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para 42 municípios da região. Mas, essa não é uma realidade comum no setor de obstetrícia. Ocorre que, essa era exatamente a visão que se tinha ao chegar no Centro Obstétrico do hospital na tarde de ontem: grávidas esperando para terem os bebês em cadeiras e macas nos corredores, porque todos os cerca de 15 leitos da unidade já estavam ocupados.

O obstetra Francisco Gallarreta, chefe da Medicina Fetal do Husm, diz que a superlotação é consequência do período de férias de pediatras que atuam na Casa de Saúde e nas unidades básicas da cidade. Ele conta que foi informado, na manhã de ontem, pela própria Casa de Saúde, de que o pediatra da Casa havia entrado em férias e, que, portanto, o hospital não tinha condições de fazer partos e a maternidade estava fechada.

347 meninos já foram vacinados contra o HPV em Santa Maria



– Os nascimentos da Casa de Saúde vão acabar vindo para o universitário e a quantidade de plantonistas é a mesma. Aumentando o volume, sem aumentar a equipe aumenta a chance de ter intercorrências. Por simples limitação humana – alerta o médico.

Janice Carvalho de Arruda, 26 anos, é uma dessas pacientes. Ela está com 41 semanas e estava com tudo preparado para ter o seu primeiro filho na Casa de Saúde. A internação estava prevista para a manhã de ontem. A surpresa veio quando, na noite da última terça-feira, a gestante recebeu a notícia de que a instituição não estava mais realizando partos e que deveria procurar o Husm.

– Fiquei nervosa porque queria fazer o parto com a mesma pessoa que me acompanhou durante o pré-natal. Mas, depois de chegar aqui (no Husm) me tranquilizei – diz a futura mamãe.

Fila Zero agenda 360 consultas em dois dias



A reportagem encontrou Janice sentada em uma cadeira no corredor do Hospital Universitário por volta das 16h de ontem. Ela chegou às 8h, passou por exames e aguardava a indução para o parto normal.

Mais adiante, no mesmo corredor, e em situação semelhante à Janice, estava Cleufe Itaciane de Souza Machado, 34 anos. A gestante também de 41 semanas. Foi Marcos Anisio Vidal, 32, o pai do bebê, que nos relatou os últimos acontecimentos do casal. Eles também teriam o primeiro filho na Casa de Saúde e foram orientados a procurar o Husm:

– Chegamos a meia-noite e 15 (no Husm). Os corredores estavam lotados e as enfermeiras passaram a noite correndo para lá e para cá para atender a todos. Como pai, me preocupo, mas fazer o quê? Não tem leito para todo mundo.

A Casa de Saúde, por meio de sua assessoria de imprensa, nega que tenha ocorrido qualquer mudança no atendimento do hospital e diz que os partos estão ocorrendo normalmente.