Obras na RSC-287 iniciam na quarta-feira

27/02/2017 | 13h31

As obras para a construção do pontilhão, no km 153 da RSC-287, em Novos Cabrais, iniciam nesta quarta-feira. Desde 17 de fevereiro uma ponte móvel foi instalada no local, depois de uma desestabilização das galerias. Até a conclusão da obra, o trânsito continuará na ponte provisória, com fluxo intercalado.

Nessa segunda-feira, os equipamentos já estão instalados para começar a trabalhar após o feriado. Quarenta estacas serão utilizadas para a fixação da estrutura em torno da ponte, que ficará ao lado da ponte móvel.

De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Luís Fernando Vanacor, a previsão para a conclusão da ponte é 90 dias. Com a conclusão da primeira parte da construção, a ponte móvel será removida e não haverá mais limite de peso de veículos para passagem, como acontece até o momento.

Ponte móvel

Até a conclusão da obra, os motoristas que passam pelo trecho 153 da RSC-287 precisam utilizar a ponte móvel. O fluxo é intercalado, liberado a cada 5 minutos, controlado por semáforo manual. Só podem passar carros de passeio e caminhões de carga com até 4 eixos e 25 toneladas. Outros veículos devem continuar a utilizar os desvios (veja abaixo). A velocidade máxima sobre a ponte é de 20 quilômetros por hora.

Foto: Paulo Chagas / Diário de Santa Maria