O narcisismo habita as redes sociais

Opinião 06/02/2017 | 13h35 Atualizada em



Tenho pensando muito sobre a influência negativa que o mau uso das mídias sociais pode acarretar na vida pessoal dos indivíduos. O excesso de exposição dos internautas que buscam viver dentro dos padrões de um lifestyle que julgam ideal contribui para que muitos apresentem um comportamento narcisista.



Foto: Reprodução



O narcisista é aquele que "aparentemente" se ama acima de tudo de uma forma prejudicial, tem o ego gigantesco e precisa ser o centro das atenções. Para ele, a única ideia de perfeição advém da sua própria imagem. Existem, também, os narcisistas de ideias, que acabam tentando se destacar através da sobreposição e enaltecimento das suas convicções.



Blogueira de Moda dá dica de como aproveitar as promoções



Sem contar aqueles que escondem a sua realidade, simplesmente para enfatizar uma coisa que não são, mas que gostariam de ser. De qualquer forma, o narcisismo é, na maioria das vezes, oriundo da total falta de aceitação e insegurança do indivíduo em relação a ele mesmo.



"Quem tem medo de filmes musicais?" é o tema da coluna de Lúcio Pozzobon

O fato é que o conceito de um estilo de vida perfeito e inatingível faz sucesso na web e nem sempre o internauta consegue distinguir o que é real do que é ilusório. Mas, o que a maioria deste público não entende, ou sequer pensa a respeito, é que podemos nos tornar reféns dessa publicidade toda que idealiza cada vez mais o consumo desenfreado de bens e fomenta a disputa de egos.

Há quem lucre com o próprio excesso de exposição na internet. Salvo raras exceções, quanto mais sofisticada, bonita e sarada a pessoa for, mais servirá como objeto de adorno. Ou seja, mais sucesso conquistará nas vendas que realiza.

Duas notícias que farão diferença no seu orçamento em 2017

Esse narcisismo que habita as redes sociais está afetando os relacionamentos, a vida pessoal e a saúde emocional de quem vive conectado. Muitas pessoas acabam se tornando escravos de si mesmos por se sentirem deslocados dos perfis que fazem sucesso no Instagram, por exemplo.



Essas disputas cheias de autoafirmações que os perfis narcisistas se submetem fazem com que muitos acabem deixando de lado valores essenciais, como o respeito e o amor próprio, para viverem vidas vazias e cheias de marketing.