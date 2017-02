Novos CEPs entram em vigor em duas rodovias de Santa Maria

Correios 03/02/2017 | 12h22 Atualizada em

Entram em vigor, nesta sexta-feira, os 31 novos Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) das rodovias BR-158 e BR-287, no perímetro urbano de Santa Maria. As alterações são necessárias para que as duas rodoviais possam se adequar à codificação postal das atuais delimitações dos bairros da cidade.



Na BR-158, o trecho localizado entre o km 320 e o km 336, até então dividido em três CEPs, agora passa a ter 13 codificações diferentes. Já na BR-287, as mudanças ocorrem do km 232 ao km 247, que contava com quatro CEPs e, a partir de hoje, terá 18.



Para evitar transtornos com as correspondências, os moradores desses locais devem conferir os novos CEPs de suas residências, o que pode ser feito por meio do Busca CEP ou no site dos Correios. Além disso, os moradores podem entrar em contato pela Central de Atendimento dos Correios (CAC), pelo telefone 0800 725 7282.

Confira, clicando aqui, como eram os CEPs e como ficaram após a atualização dos Correios.